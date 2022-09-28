***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 16:29
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065703
BIST
17:043.220
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -45,96
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.199
17:0418,5358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0873
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
17:0417,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1296
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8771
En Düşük
17,6326
17:04983,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,09
|Açılış
|: 983,01
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
984,26
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KUYAS
|8,80
|79.749.141
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|99.917.664
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.546.862
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|65.081.919
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|512.439.158
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.274.741
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.705.946
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|62.725.462
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|465.364.909
|% -9,71
|
|THYAO
|69,40
|2.520.154.040
|% -2,25
|
|YKBNK
|7,23
|2.344.444.397
|% -0,14
|
|SASA
|68,35
|2.105.050.037
|% -0,94
|
|GARAN
|19,84
|2.084.491.694
|% 1,12
|
|AKBNK
|11,65
|1.982.621.612
|% -1,44
|
|EKGYO
|3,91
|1.401.144.709
|% -1,76
|
|YKBNK
|7,23
|2.344.444.397
|% -0,14
|
|TSKB
|2,38
|657.301.927
|% -5,93
|
|SKBNK
|1,86
|465.364.909
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,78
|1.482.240.143
|% -0,77
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5140
|18,5358
|% 0,47
|
|Euro
|17,8068
|17,8195
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,7216
|19,8205
|% -0,05
|
|Frank
|18,7304
|18,8432
|% 1,18
|
|Riyal
|4,9026
|4,9272
|% 0,32
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,03
|
|Altın Gr.
|982
|982
|15,91
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.646
|6.733
|57,00
|
|Yarım
|3.234
|3.292
|29,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
|
|B. Petrol
|85,60
|85,60
|0,73
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19CRDFA
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 046, 491 adet işlem
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17:18TATGD
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 839 adet işlem
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17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 59 kaybederek (% -1.14 ) 3, 519
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17:16XU100
Endeks 3, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 42, 048.00 milyon TL de
-
17:16LIDFA
Yüzde -33.19 oranında düşüşle 4.61 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 830 adet işlem