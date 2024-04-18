***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2024 10:19
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALARK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1274286
BIST
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13:029.558
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,23
|Açılış
|: 9.565
|
|Önceki Kapanış
|: 9.530
|
9.508
En Yüksek
9.602
13:0232,5144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0669
|Açılış
|: 32,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5800
|
32,5411
En Düşük
32,3698
13:0234,8251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1041
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6500
|
34,8972
En Düşük
34,6200
13:022.487,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 25,03
|Açılış
|: 2.487,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.462,29
|
2.490,43
En Düşük
2.456,07
BIST En Aktif Hisseler13:02
|DERIM
|46,42
|36.443.581
|% 10,00
|
|SELGD
|60,50
|60.223.002
|% 10,00
|
|VERUS
|289,50
|21.501.476
|% 9,97
|
|UZERB
|657,00
|2.321.838
|% 9,96
|
|ASUZU
|114,80
|523.336.850
|% 9,96
|
|RYSAS
|42,08
|86.129.151
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,15
|113.303.023
|% -9,94
|
|ULUFA
|13,24
|69.900.157
|% -9,53
|
|RYGYO
|30,18
|135.521.284
|% -8,38
|
|INTEM
|306,00
|114.006.801
|% -8,18
|
|THYAO
|299,00
|4.930.712.426
|% 1,27
|
|YKBNK
|31,34
|2.130.571.304
|% 2,49
|
|AKBNK
|58,35
|2.048.537.336
|% 4,10
|
|PGSUS
|863,50
|1.880.093.513
|% 2,86
|
|ISCTR
|12,42
|1.553.662.539
|% 1,31
|
|ZOREN
|5,98
|1.082.670.022
|% 2,05
|
|ISCTR
|12,42
|1.553.662.539
|% 1,31
|
|ENTRA
|14,20
|1.531.779.394
|% 1,43
|
|IHGZT
|1,27
|98.507.085
|% 9,48
|
|YKBNK
|31,34
|2.130.571.304
|% 2,49
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5062
|32,5144
|% 0,21
|
|Euro
|34,8025
|34,8251
|% 0,30
|
|Sterlin
|40,3066
|40,5087
|% -0,38
|
|Frank
|35,5525
|35,7307
|% -0,33
|
|Riyal
|8,6154
|8,6586
|% -0,53
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,42
|28,45
|% 0,66
|
|Platin
|940,16
|941,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.029,76
|1.032,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,43
|86,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.377,91
|2.378,26
|% 0,66
|