***ALARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2023 08:54
***ALARK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALARK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Leyla Alaton tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196545
BIST
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11:317.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -28,79
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
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7.664
En Yüksek
7.736
11:3127,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0499
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3128,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0774
|Açılış
|: 28,7500
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,0925
En Düşük
28,3298
11:311.675,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.675,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
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1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.395.917
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.005.258
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.253.811
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,30
|163.579.298
|% -8,36
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,46
|1.825.036.327
|% 2,91
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|THYAO
|219,30
|1.413.396.147
|% -1,79
|
|YEOTK
|202,20
|1.290.763.305
|% 5,31
|
|ADESE
|2,28
|295.784.590
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.057.333
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,25
|340.561.080
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0397
|27,0521
|% 0,21
|
|Euro
|28,8148
|28,8428
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1831
|33,3495
|% -0,05
|
|Frank
|29,7622
|29,9415
|% -0,44
|
|Riyal
|7,1886
|7,2246
|% 0,27
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.122
|-28,00
|
|Yarım
|5.518
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,02
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,87
|