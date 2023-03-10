***ALBMD* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.03.2023 07:37
***ALBMD******ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2022-31.12.2022 ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122602
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:5920,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0266
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1745
En Düşük
19,8223
17:591.107,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,48
|Açılış
|: 1.107,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9332
|18,9611
|% 0,04
|
|Euro
|20,0593
|20,0924
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,3842
|22,4964
|% -0,65
|
|Frank
|20,1723
|20,2939
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9996
|5,0247
|% -0,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.502
|7.580
|-50,00
|
|Yarım
|3.665
|3.709
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.855
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|81,14
|81,14
|-0,45
|
Seans Raporu
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