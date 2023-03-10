***ALBMD* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ALBMD******ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022-31.12.2022 ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122602BIST