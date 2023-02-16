***ALBMD* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBMD******ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Mansuroğlu Mahallesi 1593/1 Sokak N 6 Kat: 3 Daire: 22 Lider Centrio C Blok Bayraklı/İZMİR" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'unca olumlu karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114357BIST