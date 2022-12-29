***ALBMD* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2022 10:19
Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
TURKRATİNG TR A2 23.12.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091078
BIST
10:285.340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,19
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.332
10:2818,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:2819,9234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0668
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:281.086,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.087,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TERA
|17,71
|420.613
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYSAS
|21,60
|7.625.036
|% 9,92
|
|RYGYO
|14,23
|61.524.647
|% 9,80
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|KOZAL
|547,00
|767.210.999
|% -8,33
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|PLTUR
|16,05
|390.135.662
|% -7,55
|
|YGYO
|1,76
|1.798.700
|% -5,88
|
|THYAO
|139,40
|788.225.049
|% -0,50
|
|KOZAL
|547,00
|767.210.999
|% -8,33
|
|ENKAI
|33,04
|759.214.522
|% 3,64
|
|PETKM
|19,45
|498.071.832
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,20
|454.475.269
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,20
|454.475.269
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,88
|431.215.548
|% 2,50
|
|PETKM
|19,45
|498.071.832
|% 2,15
|
|PLTUR
|16,05
|390.135.662
|% -7,55
|
|ENKAI
|33,04
|759.214.522
|% 3,64
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7169
|18,7245
|% 0,08
|
|Euro
|19,8940
|19,9170
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4465
|22,5591
|% 0,12
|
|Frank
|20,0790
|20,2000
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,05
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,85
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.339
|7.397
|7,00
|
|Yarım
|3.554
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|0,11
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|-0,87
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41TERA
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 102 adet işlem
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 36 artarak (% 0.21 ) 5, 802
-
10:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KOZAL, ENKAI
-
10:39XU100
Endeks 5, 365 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 10, 795.00 milyon TL de
-
10:39GSRAY
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 615, 748 adet işlem