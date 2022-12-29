***ALBMD* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?TURKRATİNG TR A2 23.12.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091078BIST