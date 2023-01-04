***ALBMD* *SOKE* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.01.2023 10:49
***ALBMD******SOKE******ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SÖKE Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093028
BIST
12:015.582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -44,09
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
12:0118,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
12:0119,9285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1624
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
12:011.121,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 15,57
|Açılış
|: 1.121,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler12:01
|QNBFL
|130,90
|403.696
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|9.881.739
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.553.582
|% 9,94
|
|TERA
|25,80
|214.835.055
|% 9,51
|
|SAMAT
|20,34
|22.918.086
|% 6,38
|
|ULUSE
|226,70
|50.578.624
|% -9,32
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|SANEL
|21,24
|12.883.909
|% -6,27
|
|TUREX
|28,84
|26.274.542
|% -5,87
|
|KMPUR
|106,90
|67.059.973
|% -5,81
|
|AHGAZ
|96,80
|1.166.300.025
|% 0,47
|
|PGSUS
|490,90
|581.799.272
|% -0,37
|
|ENJSA
|37,34
|349.892.165
|% -0,69
|
|ODAS
|10,93
|312.442.481
|% -1,35
|
|FLAP
|14,85
|233.132.727
|% -0,34
|
|ODAS
|10,93
|312.442.481
|% -1,35
|
|HLGYO
|6,59
|168.475.878
|% 0,15
|
|IHLGM
|1,30
|28.350.088
|% 1,56
|
|ADESE
|1,93
|38.026.258
|% -1,03
|
|PRDGS
|8,03
|128.482.582
|% -2,07
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7395
|18,7543
|% 0,17
|
|Euro
|19,9103
|19,9285
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,5358
|22,6488
|% 0,87
|
|Frank
|20,1380
|20,2593
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|23,20
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|15,98
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.564
|7.626
|51,00
|
|Yarım
|3.663
|3.728
|25,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,37
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-1,41
|