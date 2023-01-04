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***ALBMD* *SOKE* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

04.01.2023 10:49
***ALBMD* *SOKE* *ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka


***ALBMD******SOKE******ALM*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [SOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/01/2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SÖKE Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093028


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 130,90 403.696 % 10,00  
EYGYO 22,90 9.881.739 % 9,99  
VERUS 118,30 30.553.582 % 9,94  
TERA 25,80 214.835.055 % 9,51  
SAMAT 20,34 22.918.086 % 6,38  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 18,7395 18,7543 % 0,17  
Euro 19,9103 19,9285 % 0,82  
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Frank 20,1380 20,2593 % 1,11  
Riyal 4,9707 4,9956 % 0,17  
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12:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.861 23,20  
Altın Gr. 1.122 1.122 15,98  
Cumhuriyet 7.471 7.584 61,00  
Tam 7.564 7.626 51,00  
Yarım 3.663 3.728 25,00  
Çeyrek 1.837 1.864 13,00  
Gümüş.Ons 24,32 24,37 0,37  
Gümüş Gr. 14,65 14,67 0,24  
B. Petrol 80,69 80,69 -1,41  
Seans Raporu 12:01
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