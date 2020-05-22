***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)18.346 17.725DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-27.999 13.518Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.701 -1.521Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.701 -1.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.298 15.039Yabancı Para Çevrim Farkları20.063 8.528Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-59.437 8.347Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.076 -1.836TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.653 31.243Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -178.311 158.014 3.289.518 262.064 3.551.582TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler-17.142 -17.142 -17.142Hataların Düzeltilmesinin Etkisi-17.142 -17.142 -17.142Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 845.976 251.889 -17.181 56.714 -28.781 1.301.198 -195.453 158.014 3.272.376 262.064 3.534.440Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.521 8.528 6.511 13.727 27.245 3.998 31.243Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)16.940 478 -46.896 -29.478 61.541 32.063Kar Dağıtımı129.388 28.626 -158.014 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar129.388 -129.388 0Diğer158.014 -158.014 0Dönem Sonu Bakiyeler900.000 862.916 250.368 -17.181 65.242 -22.270 1.431.064 -213.723 13.727 3.270.143 327.603 3.597.746Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı BakiyelerBeşinci Bölüm-V (V) 900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.344.905 270.910 -27.506 73.496 39.532 1.430.839 -248.391 90.045 3.873.830 157.436 4.031.266Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.701 20.063 -46.361 17.524 -10.475 822 -9.653Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.988 18 -69.413 -40.407 -20.013 -60.420Kar Dağıtımı63.017 27.028 -90.045 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar63.017 -63.017 0Diğer90.045 -90.045 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 909.038 269.209 -27.506 93.559 -6.829 1.493.874 -290.776 17.524 3.822.948 138.245 3.961.193Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (1) 809.287 835.399Kredilerden Alınan Kar Payları714.123 751.493Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler864 18.061Bankalardan Alınan Gelirler350 620Menkul Değerlerden Alınan Gelirler89.361 51.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.611 615Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar36.075 29.169İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler40.675 22.013Finansal Kiralama Gelirleri3.991 12.677Diğer Kar Payı Gelirleri598 751KÂR PAYI GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (2) -429.744 -628.127Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-286.671 -406.809Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-57.128 -59.203Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-2.395 -32.028İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları-61.166 -114.724Kiralama Kar Payı Giderleri-14.823 -14.283Diğer Kar Payı Giderleri-7.561 -1.080NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)379.543 207.272NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ60.971 69.921Alınan Ücret ve Komisyonlar97.932 94.641Gayri Nakdi Kredilerden31.634 30.927DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) 66.298 63.714Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-36.961 -24.720Gayri Nakdi Kredilere-52 -44DiğerBeşinci Bölüm-IV (3) -36.909 -24.676TEMETTÜ GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (4) 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)Beşinci Bölüm-IV (5) 17.487 36.370Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-815 4.283Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)8.597 -6.140Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9.705 38.227DİĞER FAALİYET GELİRLERİBeşinci Bölüm-IV (6) 125.762 316.355FAALİYET BRÜT KÂRI583.763 629.918BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )Beşinci Bölüm-IV (7) -239.311 -321.357DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-3.636 -3.619PERSONEL GİDERLERİ (-)-180.792 -166.427DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)Beşinci Bölüm-IV (8) -142.205 -115.879NET FAALİYET KARI (ZARARI)17.819 22.636BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)4.544 3.270NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (9) 22.363 25.906SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)Beşinci Bölüm-IV (10) -4.017 -8.181Cari Vergi Karşılığı-1.029 -876Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-53.063 -91.095Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi50.075 83.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)Beşinci Bölüm-IV (11) 18.346 17.725DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERBeşinci Bölüm-IV (11) 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIBeşinci Bölüm-IV (12) 18.346 17.725Grubun Karı (Zararı)17.524 13.727Azınlık Payları Karı (Zararı)822 3.998Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr/Zarar 0,01300000 0,01500000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.706.163 11.745.422 14.451.585 3.467.753 12.065.923 15.533.676Nakit ve Nakit BenzerleriBeşinci Bölüm-I (1) 1.602.763 8.694.655 10.297.418 2.519.444 10.453.621 12.973.065Nakit Değerler ve Merkez Bankası642.336 5.988.485 6.630.821 1.426.702 7.369.207 8.795.909Bankalar992.941 2.706.564 3.699.505 1.109.920 3.084.627 4.194.547Para Piyasalarından Alacaklar0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-32.514 -394 -32.908 -17.178 -213 -17.391Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (2) 378.099 1.813.721 2.191.820 134.498 437.979 572.477Devlet Borçlanma Senetleri296.094 1.709.598 2.005.692 99.148 435.174 534.322Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler2.029 2.029 0Diğer Finansal Varlıklar79.976 104.123 184.099 35.350 2.805 38.155Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (3) 724.879 1.227.939 1.952.818 813.673 1.174.064 1.987.737Devlet Borçlanma Senetleri717.212 1.204.579 1.921.791 813.658 1.150.767 1.964.425Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.667 23.360 31.027 15 23.297 23.312Diğer Finansal Varlıklar0 0Türev Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (5) 422 9.107 9.529 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı422 9.107 9.529 138 259 397Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)18.625.023 18.274.156 36.899.179 16.998.174 14.745.234 31.743.408KredilerBeşinci Bölüm-I (6) 18.548.299 16.396.591 34.944.890 17.019.728 13.617.465 30.637.193Kiralama İşlemlerinden AlacaklarBeşinci Bölüm-I (7) 231.487 27.282 258.769 227.356 16.322 243.678İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarBeşinci Bölüm-I (4) 827.951 2.181.711 3.009.662 638.021 1.356.298 1.994.319Devlet Borçlanma Senetleri827.951 2.181.711 3.009.662 638.021 1.296.462 1.934.483Diğer Finansal Varlıklar0 59.836 59.836Beklenen Zarar Karşılıkları (-)Beşinci Bölüm-I (6) -982.714 -331.428 -1.314.142 -886.931 -244.851 -1.131.782SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (8) 131.693 314 132.007 124.196 284 124.480Satış Amaçlı131.693 314 132.007 124.196 284 124.480Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARIBeşinci Bölüm-I (9) 286.116 0 286.116 286.470 0 286.470İştirakler (Net)3.361 0 3.361 8.258 0 8.258Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0Konsolide Edilmeyenler3.361 3.361 8.258 8.258Bağlı Ortaklıklar (Net)240.236 0 240.236 240.236 0 240.236Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar240.236 240.236 240.236 240.236Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)42.519 0 42.519 37.976 0 37.976Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler42.519 42.519 37.976 37.976Konsolide Edilmeyenler0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (10) 1.491.019 20.976 1.511.995 1.496.680 19.905 1.516.585MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)Beşinci Bölüm-I (11) 28.628 5.536 34.164 30.538 5.272 35.810Şerefiye4.169 4.169 3.970 3.970Diğer28.628 1.367 29.995 30.538 1.302 31.840YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)Beşinci Bölüm-I (12) 1.406.492 1.406.492 1.419.315 1.419.315CARİ VERGİ VARLIĞI1.559 1.559 1.231 1.231ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIBeşinci Bölüm-I (13) 216.278 216.278 166.345 166.345DİĞER AKTİFLERBeşinci Bölüm-I (14) 436.261 273.866 710.127 397.149 251.499 648.648VARLIKLAR TOPLAMI25.329.232 30.320.270 55.649.502 24.387.851 27.088.117 51.475.968YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARBeşinci Bölüm-II (1) 16.036.020 27.222.053 43.258.073 14.672.926 25.066.274 39.739.200ALINAN KREDİLERBeşinci Bölüm-II (2) 97.326 2.434.728 2.532.054 100.219 1.691.379 1.791.598PARA PİYASALARINA BORÇLAR20.223 20.223 18.237 18.237İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)Beşinci Bölüm-II (3) 2.219.893 2.219.893 2.519.419 2.519.419GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (4) 7.646 7.566 15.212 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.646 7.566 15.212 504 345 849Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)Beşinci Bölüm-II (5) 292.341 14.204 306.545 287.755 12.905 300.660KARŞILIKLARBeşinci Bölüm-II (6) 143.566 2.080 145.646 134.069 1.627 135.696Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0Çalışan Hakları Karşılığı105.534 105.534 100.138 100.138Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar38.032 2.080 40.112 33.931 1.627 35.558CARİ VERGİ BORCUBeşinci Bölüm-II (7) 56.941 4.854 61.795 69.726 4.874 74.600ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Beşinci Bölüm-II (8) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIBeşinci Bölüm-II (9) 0 1.570.684 1.570.684 0 1.375.164 1.375.164Krediler1.570.684 1.570.684 1.375.164 1.375.164Diğer Borçlanma Araçları0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERBeşinci Bölüm-II (10) 1.309.718 248.466 1.558.184 1.281.404 207.875 1.489.279ÖZKAYNAKLARBeşinci Bölüm-II (11) 3.984.192 -22.999 3.961.193 3.995.233 36.033 4.031.266Ödenmiş Sermaye1.350.000 1.350.000 900.000 900.000Sermaye Yedekleri923.893 0 923.893 1.344.905 0 1.344.905Hisse Senedi İhraç Primleri14.855 14.855 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri909.038 909.038 1.344.905 1.344.905Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler241.703 241.703 243.404 243.404Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler109.729 -22.999 86.730 76.995 36.033 113.028Kar Yedekleri1.493.874 0 1.493.874 1.430.839 0 1.430.839Yasal Yedekler140.482 140.482 136.641 136.641Statü Yedekleri0 0Olağanüstü Yedekler1.353.392 1.353.392 1.294.198 1.294.198Diğer Kar Yedekleri0 0Kar veya Zarar-273.252 0 -273.252 -158.346 0 -158.346Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-290.776 -290.776 -248.391 -248.391Dönem Net Kâr veya Zararı17.524 17.524 90.045 90.045Azınlık Payları138.245 138.245 157.436 157.436YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI24.167.866 31.481.636 55.649.502 23.079.492 28.396.476 51.475.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.071.232 8.994.596 16.065.828 6.884.242 5.792.399 12.676.641GARANTİ VE KEFALETLERBeşinci Bölüm-III (1) 4.966.559 5.890.491 10.857.050 5.128.502 5.302.936 10.431.438Teminat Mektupları4.950.931 3.875.211 8.826.142 5.099.099 3.619.295 8.718.394Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler741.334 69.180 810.514 697.926 62.581 760.507Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler15 921.336 921.351 15 835.718 835.733Diğer Teminat Mektupları4.209.582 2.884.695 7.094.277 4.401.158 2.720.996 7.122.154Banka Kredileri0 60.743 60.743 0 14.463 14.463İthalat Kabul Kredileri60.743 60.743 14.463 14.463Diğer Banka Kabulleri0 0Akreditifler531 1.661.167 1.661.698 257 1.329.663 1.329.920Belgeli Akreditifler0 0Diğer Akreditifler531 1.661.167 1.661.698 257 1.329.663 1.329.920Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0Diğer Cirolar0 0Diğer Garantilerimizden293.370 293.370 339.515 339.515Diğer Kefaletlerimizden15.097 15.097 29.146 29.146TAAHHÜTLERBeşinci Bölüm-III (1) 1.976.171 676.635 2.652.806 1.722.506 389.607 2.112.113Cayılamaz Taahhütler1.976.171 676.635 2.652.806 1.722.506 389.607 2.112.113Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri148.971 676.635 825.606 47.797 389.607 437.404İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri299.361 299.361 262.517 262.517Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri676.163 676.163 631.606 631.606İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri11.197 11.197 10.381 10.381Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri839.596 839.596 769.342 769.342Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri355 355 335 335Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler528 528 528 528Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARBeşinci Bölüm-III (2) 128.502 2.427.470 2.555.972 33.234 99.856 133.090Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar128.502 2.427.470 2.555.972 33.234 99.856 133.090Vadeli Alım-Satım İşlemleri59.558 63.550 123.108 33.234 41.953 75.187Vadeli Döviz Alım İşlemleri52.751 7.092 59.843 27.547 10.149 37.696Vadeli Döviz Satım İşlemleri6.807 56.458 63.265 5.687 31.804 37.491Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri68.944 2.363.920 2.432.864 57.903 57.903Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER75.005.188 18.856.653 93.861.841 72.616.853 16.137.385 88.754.238EMANET KIYMETLER3.745.696 4.093.899 7.839.595 3.812.406 3.053.641 6.866.047Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.363.363 1.363.363 1.522.915 1.522.915Emanete Alınan Menkul Değerler72 30.499 30.571 72 26.320 26.392Tahsile Alınan Çekler1.564.209 298.759 1.862.968 1.480.111 285.800 1.765.911Tahsile Alınan Ticari Senetler553.243 94.677 647.920 543.651 76.306 619.957Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler209.741 484.427 694.168 210.617 341.146 551.763Emanet Kıymet Alanlar54.965 3.185.537 3.240.502 54.937 2.324.069 2.379.006REHİNLİ KIYMETLER71.259.492 14.762.754 86.022.246 68.804.447 13.083.744 81.888.191Menkul Kıymetler9.881.775 4.158.671 14.040.446 10.007.092 3.875.114 13.882.206Teminat Senetleri1.343.429 198.870 1.542.299 1.223.615 193.710 1.417.325Emtia4.034.122 1.435.711 5.469.833 3.520.395 1.194.171 4.714.566Varant0 0Gayrimenkul52.375.065 6.592.748 58.967.813 51.035.646 5.913.841 56.949.487Diğer Rehinli Kıymetler3.353.793 2.367.112 5.720.905 2.763.503 1.898.042 4.661.545Rehinli Kıymet Alanlar271.308 9.642 280.950 254.196 8.866 263.062KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI82.076.420 27.851.249 109.927.669 79.501.095 21.929.784 101.430.879Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-72.859 510.042Alınan Kar Payları770.858 667.990Ödenen Kar Payları-240.146 -323.050Alınan Ücret ve Komisyonlar66.619 63.777Elde Edilen Diğer Kazançlar103.718 70.622Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar120.355 77.960Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-222.023 -200.737Ödenen Vergiler-15.764 -12.465Diğer-656.476 165.945Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-658.601 337.460Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.564.606 -116.044Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış2.669.662 -1.578.113Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.074.738 -1.590.374Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-71.339 439.757Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-460.163 262.401Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)3.919.203 1.122.885Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.076.620 1.796.948Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-731.460 847.502YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-767.582 -702.793İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-66.753Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-38.295 -12.002Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller94.773 19.228Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-60.158 -975.461Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar94.668 200.195Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-937.857Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar79.287 132.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit100.677 841.672Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit5.310.110 5.942.395Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-5.126.310 -5.025.666Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.404 -20.129Diğer-62.719 -54.928Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi322.410 243.332Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.075.955 1.229.713Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.189.681 7.109.859Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.113.726 8.339.572http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846611BIST