***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
05.05.2021 19:58
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.354 12.050
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
19.941 -28.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.911 -1.701
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.911 -1.701
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.852 -26.534
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.635 19.348
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.232 -58.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.551 12.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.295 -16.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.701 19.348 -45.882 12.050 -16.185 -16.185
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
450.000 14.855 -464.855 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28.963 18 -54.323 -25.342 -25.342
Kar Dağıtımı
62.347 1.082 -63.429 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
62.347 -62.347 0
Diğer
63.429 -63.429 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.350.000 14.855 909.242 269.209 -27.506 91.986 -5.826 1.492.590 -326.198 12.050 3.780.402 3.780.402
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.911 29.635 -7.783 55.354 75.295 75.295
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
39.702 95.137 234.839 44.425 75.639 120.064
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.001.332 2.573.659 4.574.991 3.144.462 2.904.475 6.048.937
Diğer
0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
92.946.807 26.643.641 119.590.448 87.262.122 24.652.412 111.914.534
EMANET KIYMETLER
7.107.602 8.740.147 15.847.749 5.519.997 8.677.435 14.197.432
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.258.571 4.258.571 2.911.168 2.911.168
Emanete Alınan Menkul Değerler
16.808 412.873 429.681 137.652 344.021 481.673
Tahsile Alınan Çekler
2.007.002 350.165 2.357.167 1.696.146 275.497 1.971.643
Tahsile Alınan Ticari Senetler
577.071 95.663 672.734 526.549 83.168 609.717
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
103 103 103 103
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
214.922 1.335.490 1.550.412 215.254 1.519.560 1.734.814
Emanet Kıymet Alanlar
33.125 6.545.956 6.579.081 33.125 6.455.189 6.488.314
REHİNLİ KIYMETLER
85.839.205 17.903.494 103.742.699 81.742.125 15.974.977 97.717.102
Menkul Kıymetler
11.354.404 5.124.164 16.478.568 11.668.013 4.659.421 16.327.434
Teminat Senetleri
1.680.494 249.613 1.930.107 1.438.998 219.572 1.658.570
Emtia
7.804.451 2.180.389 9.984.840 6.545.244 1.758.326 8.303.570
Varant
0 0
Gayrimenkul
59.445.387 7.804.682 67.250.069 56.903.781 6.988.385 63.892.166
Diğer Rehinli Kıymetler
5.279.663 2.535.996 7.815.659 4.924.606 2.341.372 7.265.978
Rehinli Kıymet Alanlar
274.806 8.650 283.456 261.483 7.901 269.384
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
103.735.683 36.363.502 140.099.185 98.639.921 33.933.543 132.573.464
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
580.806 385.450
Alınan Kar Payları
929.499 770.157
Ödenen Kar Payları
-623.651 -241.828
Alınan Ücret ve Komisyonlar
85.592 66.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
172.788 84.012
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
115.020 120.355
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-229.643 -220.288
Ödenen Vergiler
-41.185 -14.284
Diğer
172.386 -179.293
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-297.405 -908.260
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-73.285 -1.595.936
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.766.879 2.663.017
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.803.963 -3.280.384
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
174.717 -59.334
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
70.222 -520.248
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
2.452.981 2.908.842
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
648.802 -1.024.217
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
283.401 -522.810
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
147.493 -790.202
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-56.725 -38.295
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29.422 72.153
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-987.096 -60.158
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.159.759 94.668
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-495.075 -937.857
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
497.208 79.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-81.097 -78.708
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.239.411 5.467.649
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.228.637 -5.463.234
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-20.606 -20.404
Diğer
-71.265 -62.719
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
450.639 322.410
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
800.436 -1.069.310
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.055.277 7.182.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.855.713 6.113.156
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934792
BIST