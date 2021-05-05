***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)55.354 12.050DİĞER KAPSAMLI GELİRLER19.941 -28.235Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.911 -1.701Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.911 -1.701Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar21.852 -26.534Yabancı Para Çevrim Farkları29.635 19.348Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-2.232 -58.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.551 12.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.295 -16.185Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye900.000 1.345.134 270.910 -27.506 72.638 40.056 1.430.225 -272.957 63.429 3.821.929 3.821.929Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.701 19.348 -45.882 12.050 -16.185 -16.185Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı450.000 14.855 -464.855 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)28.963 18 -54.323 -25.342 -25.342Kar Dağıtımı62.347 1.082 -63.429 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan Tutarlar62.347 -62.347 0Diğer63.429 -63.429 0Dönem Sonu Bakiyeler1.350.000 14.855 909.242 269.209 -27.506 91.986 -5.826 1.492.590 -326.198 12.050 3.780.402 3.780.402Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye1.350.000 14.855 945.711 300.370 -46.325 92.333 3.808 1.492.590 -363.852 254.737 4.044.227 4.044.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.911 29.635 -7.783 55.354 75.295 75.295Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı39.702 95.137 234.839 44.425 75.639 120.064Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri2.001.332 2.573.659 4.574.991 3.144.462 2.904.475 6.048.937Diğer0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER92.946.807 26.643.641 119.590.448 87.262.122 24.652.412 111.914.534EMANET KIYMETLER7.107.602 8.740.147 15.847.749 5.519.997 8.677.435 14.197.432Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları4.258.571 4.258.571 2.911.168 2.911.168Emanete Alınan Menkul Değerler16.808 412.873 429.681 137.652 344.021 481.673Tahsile Alınan Çekler2.007.002 350.165 2.357.167 1.696.146 275.497 1.971.643Tahsile Alınan Ticari Senetler577.071 95.663 672.734 526.549 83.168 609.717Tahsile Alınan Diğer Kıymetler103 103 103 103İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0Diğer Emanet Kıymetler214.922 1.335.490 1.550.412 215.254 1.519.560 1.734.814Emanet Kıymet Alanlar33.125 6.545.956 6.579.081 33.125 6.455.189 6.488.314REHİNLİ KIYMETLER85.839.205 17.903.494 103.742.699 81.742.125 15.974.977 97.717.102Menkul Kıymetler11.354.404 5.124.164 16.478.568 11.668.013 4.659.421 16.327.434Teminat Senetleri1.680.494 249.613 1.930.107 1.438.998 219.572 1.658.570Emtia7.804.451 2.180.389 9.984.840 6.545.244 1.758.326 8.303.570Varant0 0Gayrimenkul59.445.387 7.804.682 67.250.069 56.903.781 6.988.385 63.892.166Diğer Rehinli Kıymetler5.279.663 2.535.996 7.815.659 4.924.606 2.341.372 7.265.978Rehinli Kıymet Alanlar274.806 8.650 283.456 261.483 7.901 269.384KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI103.735.683 36.363.502 140.099.185 98.639.921 33.933.543 132.573.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı580.806 385.450Alınan Kar Payları929.499 770.157Ödenen Kar Payları-623.651 -241.828Alınan Ücret ve Komisyonlar85.592 66.619Elde Edilen Diğer Kazançlar172.788 84.012Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar115.020 120.355Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-229.643 -220.288Ödenen Vergiler-41.185 -14.284Diğer172.386 -179.293Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-297.405 -908.260Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-73.285 -1.595.936Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.766.879 2.663.017Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.803.963 -3.280.384Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış174.717 -59.334Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)70.222 -520.248Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)2.452.981 2.908.842Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)648.802 -1.024.217Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı283.401 -522.810YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları147.493 -790.202Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-56.725 -38.295Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.422 72.153Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-987.096 -60.158Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.159.759 94.668Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-495.075 -937.857Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar497.208 79.287FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-81.097 -78.708Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit12.239.411 5.467.649Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-12.228.637 -5.463.234Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.606 -20.404Diğer-71.265 -62.719Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi450.639 322.410Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)800.436 -1.069.310Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.055.277 7.182.466Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.855.713 6.113.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934792BIST