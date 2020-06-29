***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNational Investor Services Derecelendirme şirketi Bankamıza vermiş olduğu derecelendirme notunu aşağıdaki gibi belirlemiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme NotuA+(tr)Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme NotuA1(tr)GörünümDurağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853330BIST