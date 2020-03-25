***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
25.03.2020 13:31
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/09/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/09/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/07/2019
Açıklama
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) ile Şirketimiz arasındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti sözleşmesi bankamızın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Bununla birlikte National Investor Services Derecelendirme Anonim Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, sözleşme kapsamında yeni alınacak Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun duyurusu en geç 25.06.2020 tarihinde yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831991
BIST
16:4489.711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 425,19
|Açılış
|: 90.519
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|Önceki Kapanış
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91.959
En Düşük
88.123
16:446,4542
En Yüksek
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|: 0,50%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4969
En Düşük
6,3790
16:446,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,0149
En Düşük
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En Yüksek
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|: -0,29%
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|Açılış
|: 335,57
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.005.775
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.067.927
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.547.430
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.649
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|15.968.006
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,74
|1.200.982.248
|% 3,94
|
|THYAO
|8,80
|1.162.703.538
|% 6,15
|
|GARAN
|7,67
|1.087.540.354
|% 1,19
|
|AKBNK
|5,63
|351.539.869
|% -1,75
|
|YKBNK
|1,89
|348.111.574
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|348.111.574
|% -0,53
|
|GARAN
|7,67
|1.087.540.354
|% 1,19
|
|ODAS
|1,28
|178.212.242
|% 0,79
|
|THYAO
|8,80
|1.162.703.538
|% 6,15
|
|ISFIN
|2,96
|333.993.169
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5712
|7,6092
|% 0,67
|
|Frank
|6,5430
|6,5824
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7089
|1,7175
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|