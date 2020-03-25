***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/09/2018Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi14/09/2020Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/07/2019AçıklamaKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti aldığımız derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) ile Şirketimiz arasındaki Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmeti sözleşmesi bankamızın talebi doğrultusunda karşılıklı olarak feshedilmiştir.Bununla birlikte National Investor Services Derecelendirme Anonim Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, sözleşme kapsamında yeni alınacak Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun duyurusu en geç 25.06.2020 tarihinde yapılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831991BIST