***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2020 21:01
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Sukuk Ltd. üzerinden ihraç edilmiş olan, 30 Kasım 2025 vadeli, XS1301525207 ISIN Kodlu, 250.000.000 ABD Doları tutarında Basel III Uyumlu Tier 2 Sukuk işleminin 30 Kasım 2020 tarihli geri çağırma opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiştir. Detaylar: ISIN: XS1301525207 İhraç Tarihi: 30 Kasım 2015 Vade Tarihi: 30 Kasım 2025 Nominal: 250.000.000 USD Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882249
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05484,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,97
|Açılış
|: 484,33
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9165
|7,9235
|% -0,11
|
|Euro
|9,2770
|9,2903
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,1985
|10,2497
|% -0,18
|
|Frank
|8,6162
|8,6681
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1044
|2,1149
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,67
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem