***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlbaraka Sukuk Ltd. üzerinden ihraç edilmiş olan, 30 Kasım 2025 vadeli, XS1301525207 ISIN Kodlu, 250.000.000 ABD Doları tutarında Basel III Uyumlu Tier 2 Sukuk işleminin 30 Kasım 2020 tarihli geri çağırma opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiştir. Detaylar: ISIN: XS1301525207 İhraç Tarihi: 30 Kasım 2015 Vade Tarihi: 30 Kasım 2025 Nominal: 250.000.000 USD Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882249BIST