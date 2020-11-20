***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 11:08
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,
Bankamızın hissedarı olduğu Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş'nin 3.540 adet hissesinin tüm hak ve vecibeleri ile, her bir hisse bedeli 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) olmak üzere toplam 3.540.000,00 TL (Üç Milyon Beş Yüz Kırk Bin Türk Lirası) bedel karşılığında "Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnovasyon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na devredilmesine karar verilmiştir.
Bir önceki açıklamada belirtilen hisse adedi ve hisse başı bedel düzeltilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889343
BIST
13:561.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:567,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0448
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:569,0084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0361
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:56455,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,50
|Açılış
|: 455,53
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:54
|KONYA
|980,40
|28.653.766
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|BMELK
|24,86
|1.869.300
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|265.106
|% -6,12
|
|AKMGY
|53,00
|3.291.009
|% -4,16
|
|LINK
|47,98
|11.388.792
|% -3,92
|
|ETYAT
|4,30
|5.731.128
|% -3,80
|
|GARAN
|9,44
|2.751.682.457
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,77
|1.227.901.308
|% -2,05
|
|THYAO
|12,02
|1.182.143.544
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,05
|993.354.827
|% -1,93
|
|AKBNK
|6,46
|712.249.284
|% -0,15
|
|YKBNK
|3,05
|993.354.827
|% -1,93
|
|GARAN
|9,44
|2.751.682.457
|% -0,84
|
|KRDMD
|4,77
|1.227.901.308
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,50
|248.053.129
|% 0,67
|
|TSKB
|2,21
|249.266.896
|% 1,84
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5858
|7,5937
|% 0,58
|
|Euro
|8,9964
|9,0039
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0875
|% 0,48
|
|Frank
|8,2819
|8,3318
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0159
|2,0261
|% 0,48
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-3,01
|
|Altın Gr.
|456
|456
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.013
|3.091
|10,99
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|5,32
|
|Çeyrek
|730
|748
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,42
|