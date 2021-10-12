***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,Bankamızın 250.000.000 US$ (İki Yüz Elli Milyon Amerikan Doları)'na kadar, Basel III kriterlerine uygun olarak asgari 10 yıl vade ile yurtdışı yatırımcılardan katkı sermaye temin edilmesi için kira sertifikası (sukuk) ihraç edilmesine, işleme aracılık edecek uluslararası bankalar ile görüşülmesine ve tayin edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970059BIST