***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 20:30
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında,
Bankamızın 250.000.000 US$ (İki Yüz Elli Milyon Amerikan Doları)'na kadar, Basel III kriterlerine uygun olarak asgari 10 yıl vade ile yurtdışı yatırımcılardan katkı sermaye temin edilmesi için kira sertifikası (sukuk) ihraç edilmesine, işleme aracılık edecek uluslararası bankalar ile görüşülmesine ve tayin edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970059
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1206
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5644
En Düşük
10,4123
18:05523,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 12,28
|Açılış
|: 523,67
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,94
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0864
|9,0948
|% 0,66
|
|Euro
|10,5431
|10,5518
|% 1,16
|
|Sterlin
|12,3734
|12,4355
|% 1,09
|
|Frank
|9,7955
|9,8545
|% 1,32
|
|Riyal
|2,4156
|2,4277
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|30,84
|
|Altın Gr.
|524
|524
|12,28
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,17
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-0,16
|