***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.11.2021 22:01
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 1.350.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması ve 1 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakkının 1,00 TL üzerinden kullandırılarak ihraç edilecek payların satışından elde edilmesi beklenen toplam TL tutarındaki fon ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanan ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.11.2021 tarihli kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz. 1.150.000.000
Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979684
BIST
18:051.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,93
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.806
18:0512,0438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1562
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1868
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05692,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 8,51
|Açılış
|: 692,04
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUCLK
|17,60
|17.469.734
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|82.555.884
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|248.721.364
|% 10,00
|
|EMNIS
|19,69
|603.474
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|1.502.823
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|31.832.000
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|3.286.340
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|20.530.092
|% -9,95
|
|DITAS
|25,06
|121.771.402
|% -8,67
|
|AKFGY
|5,14
|24.383.132
|% -7,89
|
|SASA
|39,14
|2.647.199.798
|% 1,82
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|GARAN
|11,74
|1.926.856.111
|% -0,76
|
|ASELS
|21,28
|1.874.183.466
|% 1,33
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,33
|1.110.817.196
|% -4,03
|
|PETKM
|7,67
|2.149.660.494
|% -3,40
|
|VAKBN
|4,02
|921.892.899
|% 1,01
|
|KRDMD
|8,88
|1.621.043.806
|% 1,14
|
|HALKB
|5,25
|882.220.559
|% 6,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0129
|12,0438
|% 1,31
|
|Euro
|13,4755
|13,5165
|% 1,40
|
|Sterlin
|15,9813
|16,0614
|% 1,15
|
|Frank
|12,8051
|12,8822
|% 1,00
|
|Riyal
|3,1973
|3,2133
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,43
|
|Altın Gr.
|691
|692
|8,35
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,64
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,14
|0,13
|
|B. Petrol
|82,29
|82,29
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PENTA
Yüzde 9.98 oranında artışla 274.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 749 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde 9.71 oranında artışla 115.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 156 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.26 ) 1, 966
-
17:56XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 29, 575.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 667 adet işlem