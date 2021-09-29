***ALBRK* *ALK* *KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.09.2021 09:12
***ALBRK******ALK******KZBGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK, ALK, KZBGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965632
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.393
En Düşük
1.379
18:058,8591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0112
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8510
18:0510,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3409
18:05495,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,88
|Açılış
|: 495,20
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSTIM
|2,21
|5.653.194
|% 17,47
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|16.158.678
|% 0,00
|
|GENIL
|14,22
|93.652.897
|% 0,00
|
|FADE
|8,08
|8.819.901
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|16.158.678
|% 0,00
|
|GENIL
|14,22
|93.652.897
|% 0,00
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 0,00
|
|TEZOL
|14,90
|142.409.283
|% 0,00
|
|MGROS
|32,10
|39.496.834
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 0,00
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% 0,00
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% 0,00
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% 0,00
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8563
|8,8591
|% -0,13
|
|Euro
|10,3294
|10,3830
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,9796
|12,0397
|% 0,11
|
|Frank
|9,5029
|9,5602
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|5,23
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 47 kaybederek (% -0.64 ) 1, 479
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GOLTS, YEOTK
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17:59XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 11, 952.00 milyon TL de
-
17:59TRGYO
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 336, 376 adet işlem
-
17:57ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 532 adet işlem