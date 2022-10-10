***ALBRK* *ALK* *PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.10.2022 09:11
***ALBRK******ALK******PGSUS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PGSUS, ALBRK, ALK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069523
BIST
11:403.596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 27,93
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
11:4018,5869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0291
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:4018,0279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0738
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
11:401.004,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,78
|Açılış
|: 1.004,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.003,71
BIST En Aktif Hisseler11:38
|CRFSA
|44,32
|80.556.236
|% 9,98
|
|JANTS
|90,05
|202.427.028
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|20.407.280
|% 9,94
|
|HUNER
|5,69
|139.164.620
|% 9,85
|
|SAYAS
|20,20
|31.739.011
|% 9,19
|
|MARTI
|4,50
|79.542.777
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|313.538
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|41.424.094
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|ISBTR
|42.251,00
|42.251
|% -5,20
|
|THYAO
|85,35
|2.470.762.419
|% 1,37
|
|SASA
|86,20
|1.206.785.424
|% -0,98
|
|EKGYO
|4,35
|933.865.275
|% 1,16
|
|ASELS
|32,06
|925.636.940
|% 1,84
|
|SISE
|29,98
|878.943.108
|% 0,74
|
|EKGYO
|4,35
|933.865.275
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,74
|108.917.997
|% -1,69
|
|YKBNK
|8,16
|450.277.992
|% 0,25
|
|PETKM
|14,62
|746.640.907
|% 0,55
|
|AKFGY
|3,74
|185.852.261
|% 7,16
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5794
|18,5881
|% -0,15
|
|Euro
|18,0155
|18,0276
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,4366
|20,5390
|% -0,69
|
|Frank
|18,5577
|18,6695
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% -0,17
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.681
|1.681
|-13,63
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,44
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.755
|6.811
|-120,00
|
|Yarım
|3.291
|3.330
|-58,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,67
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,31
|
|B. Petrol
|97,11
|97,11
|-0,81
|