***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:38
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829905
BIST
16:3485.643
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -2.245,73
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:346,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0420
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:347,1207
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0722
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:34310,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -2,81
|Açılış
|: 312,63
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.297.335
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|CELHA
|5,59
|1.313.155
|% 6,48
|
|PEKGY
|1,99
|7.154.277
|% 5,85
|
|ISYAT
|2,38
|37.970.731
|% 5,78
|
|MAVI
|34,02
|2.798.373
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.770.445
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.297.160
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.628.062
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|596.658
|% -10,00
|
|ASELS
|21,96
|1.093.907.243
|% -4,19
|
|THYAO
|7,97
|873.734.761
|% -3,16
|
|GARAN
|8,29
|642.821.015
|% 1,22
|
|NUGYO
|2,24
|360.000.000
|% -4,27
|
|YKBNK
|2,01
|291.357.075
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,01
|291.357.075
|% -0,99
|
|THYAO
|7,97
|873.734.761
|% -3,16
|
|IHLGM
|0,80
|88.151.972
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|109.154.992
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,09
|99.643.052
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7986
|7,8377
|% -0,91
|
|Frank
|6,6999
|6,7403
|% -0,97
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-24,65
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|34,15
|
|Yarım
|998
|1.024
|16,52
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
|