***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 14:38
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970221
BIST
17:281.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,61
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:289,0791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:2810,5138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0826
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:28522,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 11,51
|Açılış
|: 522,89
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:28
|LUKSK
|49,50
|9.665.443
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.567.931.754
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.642.730
|% 9,92
|
|ANELE
|2,67
|71.324.512
|% 7,66
|
|KTSKR
|33,16
|33.759.401
|% 7,52
|
|DOBUR
|34,16
|4.497.681
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.770.842
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,22
|8.480.252
|% -8,38
|
|ALBRK
|1,65
|139.559.109
|% -7,82
|
|FROTO
|177,60
|1.567.931.754
|% 9,97
|
|THYAO
|14,21
|1.365.908.315
|% 1,50
|
|GARAN
|9,38
|1.313.789.615
|% -1,26
|
|ASELS
|16,29
|1.259.018.153
|% -0,31
|
|TUPRS
|122,00
|837.215.266
|% -3,94
|
|EKGYO
|1,82
|594.146.267
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,40
|476.958.231
|% -1,23
|
|GARAN
|9,38
|1.313.789.615
|% -1,26
|
|ODAS
|1,47
|179.127.280
|% -1,34
|
|KRDMD
|6,69
|783.631.289
|% -1,62
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0755
|9,0791
|% 0,49
|
|Euro
|10,5060
|10,5138
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,3655
|12,4275
|% 1,02
|
|Frank
|9,7738
|9,8327
|% 1,09
|
|Riyal
|2,4169
|2,4291
|% 0,63
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|31,46
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,39
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,75
|
Seans Raporu
17:28
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