***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.07.2020 16:45
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide belirtilen özel durum açıklamamızda, Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikası ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 15.000.000.000 (On beş milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin ihraç tavan onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Başvuruya ilişkin SPK onayına sunulan dokümanlarına web sitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 3 Bölümünden ulaşabilirsiniz ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/). Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864281
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|BURVA
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|28.336.451
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|5.363.552
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|471,00
|58.860.915
|% -9,99
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|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
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|% -1,13
|
|GUSGR
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|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|9,0947
|9,1403
|% 0,51
|
|Frank
|7,6269
|7,6729
|% 0,07
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|Riyal
|1,8567
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|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-26,24
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-5,14
|
|Cumhuriyet
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|2.932
|-7,20
|
|Tam
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|-11,90
|
|Yarım
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|1.470
|-3,60
|
|Çeyrek
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|738
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
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|23,15
|-1,17
|
|Gümüş Gr.
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|B. Petrol
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|42,17
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