***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2021 19:12
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Haziran 2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan III-61.1 numaralı Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 1.000.000.000- (bir milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964015
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
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8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0097
En Düşük
9,9512
18:05486,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,13
|Açılış
|: 486,34
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|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4313
|8,4353
|% 0,04
|
|Euro
|9,9625
|9,9697
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6324
|11,6907
|% 0,18
|
|Frank
|9,1341
|9,1891
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2416
|2,2529
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-11,93
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|1,90
|