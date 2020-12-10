***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
10.12.2020 16:38
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.07.2020, 04.08.2020, 28.08.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız,
İlgide yer alan özel durum açıklamalarımızla duyurduğumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı kararı ile onaylanan 15.000.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, ek satış ile 200.000.000 – Türk lirasına kadar artırılabilecek 150.000.000.- Türk lirası tutarındaki 79 Gün vadeli kira sertifikasının halka arz yöntemiyle yurt içinde ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin Özet kısmı ekte ve şirketimiz web sitesi Yurtiçi İhraçlar > Halka arz bölümünde ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-3/ ) yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892653
BIST
18:051.353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,04
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.347
18:057,8878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0634
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8878
En Düşük
7,8188
18:059,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1107
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5779
En Düşük
9,4454
18:05464,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,56
|Açılış
|: 464,72
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
468,32
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|297,00
|44.830.515
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|4.406.160
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.394.109
|% 10,00
|
|SEYKM
|25,62
|19.864.717
|% 9,96
|
|BERA
|19,87
|88.888.452
|% 9,96
|
|COSMO
|7,65
|238.392
|% -10,00
|
|SNKRN
|6,32
|2.658.217
|% -9,97
|
|ITTFH
|2,54
|584.385.504
|% -8,96
|
|SELEC
|16,42
|1.075.147.901
|% -8,68
|
|ADESE
|2,80
|106.940.528
|% -7,28
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|PETKM
|4,72
|1.685.864.866
|% -0,42
|
|ODAS
|3,88
|2.600.652.951
|% 4,86
|
|SISE
|7,16
|4.079.128.754
|% 1,85
|
|GARAN
|9,50
|4.958.360.166
|% 2,37
|
|DOHOL
|3,05
|1.170.749.726
|% -2,24
|
|KRDMD
|5,15
|1.852.707.050
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8790
|7,8878
|% 0,81
|
|Euro
|9,5528
|9,5628
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4221
|10,4743
|% -0,21
|
|Frank
|8,8281
|8,8812
|% 0,84
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,51
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,06
|
|B. Petrol
|50,80
|50,80
|1,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISGSY
Yüzde 4.17 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 347, 081 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TTKOM, DOHOL
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TKFEN, TUPRS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.31 ) 1, 222
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, PAMEL, BERA, LINK, EUKYO, KRVGD, BRYAT, DITAS, SNPAM, GEDZA