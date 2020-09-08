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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

08.09.2020 12:37
GÜNCEL HABERLER



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurt İçi Kira Sertifikası İhracı için SPK'ya Tertip İhraç Belgesi Müracaatı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Kaynak Kuruluş Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 18.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 94
Satış Şekli Tahsisli
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2020 tarih ve 53/1067 sayılı karar ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak gerçekleştirilecek 94 gün vadeli, 60.000.000,- Türk Lirası tutarındaki kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873911


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Tam 3.058 3.135 -1,18  
Yarım 1.478 1.516 -0,58  
Çeyrek 741 758 -0,29  
Gümüş.Ons 26,52 26,55 -0,32  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,04  
B. Petrol 40,56 40,56 -1,46  
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