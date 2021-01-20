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***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.01.2021 14:10



***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi TRDBRKT12130 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 20.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 195
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3274
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 8,10
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDBRKT12130
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 250.000.000 -TL nominal tutarlı, 195 gün vadeli, TRDBRKT12130 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903458


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Tam 2.925 2.998 13,87  
Yarım 1.414 1.450 6,71  
Çeyrek 709 725 3,35  
Gümüş.Ons 25,28 25,32 0,15  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,03  
B. Petrol 56,38 56,38 0,48  
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