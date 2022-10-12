***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
12.10.2022 10:55
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDBRKT32310 ISIN Kodlu Kira Sertifikasınin 6. Dönem Getiri Oranı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni 1071064
BIST
13:223.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -11,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:2218,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:2218,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:22998,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,48
|Açılış
|: 998,31
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:22
|USAK
|3,74
|73.232.720
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.110.293
|% 9,99
|
|HEKTS
|24,48
|893.079.803
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|ALMAD
|4,77
|86.152.529
|% 9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.959.349
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.959.349
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,05
|27.936.585
|% -5,88
|
|ETYAT
|7,48
|665.063
|% -4,83
|
|RTALB
|8,68
|59.778.182
|% -4,72
|
|THYAO
|85,70
|3.394.260.782
|% 1,42
|
|ASELS
|32,54
|1.569.558.325
|% 0,87
|
|ISCTR
|8,37
|1.323.008.159
|% 0,97
|
|SASA
|82,80
|1.265.261.206
|% -2,70
|
|YKBNK
|8,34
|1.259.251.228
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,27
|775.908.678
|% -0,93
|
|ISCTR
|8,37
|1.323.008.159
|% 0,97
|
|YKBNK
|8,34
|1.259.251.228
|% 0,36
|
|AKFGY
|3,98
|391.522.411
|% -2,93
|
|AKBNK
|13,00
|1.032.180.784
|% -0,46
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5852
|18,5918
|% 0,04
|
|Euro
|18,0594
|18,0683
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,5026
|20,6054
|% 0,83
|
|Frank
|18,5985
|18,7105
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9322
|4,9570
|% 0,03
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,36
|
|Altın Gr.
|998
|999
|2,60
|
|Cumhuriyet
|6.694
|6.795
|19,00
|
|Tam
|6.730
|6.782
|14,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|0,05
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|0,44
|