***ALBRK* *BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.11.2021 15:11
***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 19/566 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tavanı kapsamında, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılmak üzere, yönetim sözleşmesi ve alım satım sözleşmesinin birlikte kullanılması suretiyle azami 370 gün vadeli, planlanan tutar 120.000.000,- Türk Lirası olmak üzere, yatırımcılardan gelebilecek yatırım taleplerinin azami oranda karşılanması maksadıyla 175.000.000,- Türk lirasına kadar artırılabilecek kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na tertip ihraç belgesi onayı başvurusu yapılmış olup yapılan başvuru Kurul tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979207
BIST
15:011.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 30,23
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:0112,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 11,96%
|| 1,3637
|Açılış
|: 12,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,7907
En Düşük
11,3504
15:0114,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 12,20%
|| 1,5638
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,4078
En Düşük
12,7722
15:01725,91
En Yüksek
|Değişim
|: 9,60%
|| 63,56
|Açılış
|: 725,91
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
729,05
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:01
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.067.229
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|52.627.180
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.686.273
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.909.032
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|69.112.244
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|177.810.016
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,42
|701.469.301
|% -9,15
|
|GMTAS
|2,06
|3.653.873
|% -7,62
|
|MERCN
|10,34
|77.045.781
|% -7,01
|
|KRDMD
|8,66
|2.660.039.465
|% 4,09
|
|SISE
|11,91
|2.497.970.928
|% 6,24
|
|GARAN
|11,78
|2.309.381.836
|% -1,34
|
|EREGL
|22,94
|1.641.329.471
|% 6,40
|
|THYAO
|18,26
|1.592.902.730
|% 3,57
|
|KRDMD
|8,66
|2.660.039.465
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,48
|1.038.675.583
|% -1,69
|
|ODAS
|1,59
|443.585.628
|% -3,05
|
|SISE
|11,91
|2.497.970.928
|% 6,24
|
|GARAN
|11,78
|2.309.381.836
|% -1,34
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6787
|12,7699
|% 11,96
|
|Euro
|14,2636
|14,3863
|% 12,20
|
|Sterlin
|16,7520
|16,8360
|% 9,99
|
|Frank
|13,4261
|13,5069
|% 10,25
|
|Riyal
|3,3423
|3,3591
|% 10,25
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-10,28
|
|Altın Gr.
|720
|720
|57,91
|
|Cumhuriyet
|4.754
|4.826
|407,00
|
|Tam
|4.738
|4.866
|419,98
|
|Yarım
|2.290
|2.354
|203,15
|
|Çeyrek
|1.149
|1.177
|101,58
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|0,68
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,67
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13ENKAI
Yüzde 8.86 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 818, 029 adet işlem
-
15:12KENT
Yüzde 9.90 oranında artışla 189.80 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 632 adet işlem
-
15:11ARCLK
Yüzde 5.90 oranında artışla 44.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 320 adet işlem
-
15:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 41 artarak (% 1.85 ) 1, 946
-
15:09XU100
Endeks 1, 784 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 30, 130.00 milyon TL de