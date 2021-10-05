***ALBRK* *KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
05.10.2021 13:38
***ALBRK******KZBGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ALBRK, KZBGY]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ALBARAKA TURK 22 06/10/2021
KIZILBUK GYO 11 06/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966865
BIST
13:581.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:588,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:5810,2821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0118
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:58499,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,96
|Açılış
|: 499,79
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:58
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.332.031
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.537.011
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,44
|99.867.337
|% 9,26
|
|BIOEN
|24,30
|169.916.972
|% -10,00
|
|KARYE
|15,04
|68.709.330
|% -8,85
|
|MARTI
|1,54
|13.080.764
|% -8,33
|
|YUNSA
|15,62
|13.019.103
|% -7,41
|
|COSMO
|10,10
|158.491
|% -5,70
|
|MAREN
|10,60
|801.443.526
|% 5,47
|
|GARAN
|9,27
|781.698.482
|% 0,54
|
|THYAO
|14,06
|586.902.822
|% 1,37
|
|TUPRS
|117,70
|519.896.110
|% 1,47
|
|SISE
|8,16
|296.857.429
|% 0,25
|
|SKBNK
|0,99
|111.275.321
|% 1,02
|
|GARAN
|9,27
|781.698.482
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,38
|188.673.066
|% 0,00
|
|MAREN
|10,60
|801.443.526
|% 5,47
|
|ALBRK
|1,81
|94.537.011
|% 9,70
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8554
|8,8570
|% 0,11
|
|Euro
|10,2780
|10,2821
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0323
|12,0927
|% 0,17
|
|Frank
|9,5146
|9,5719
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3550
|2,3668
|% 0,06
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,04
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|4,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|1,42
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,69
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,35
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|0,54
|