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***ALBRK* *ORCAY* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

24.05.2022 16:20
***ALBRK* *ORCAY* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu


***ALBRK******ORCAY******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ALBRK, BERA, ORCAY

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ALBRK 1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. E FİKRET KARA 14.961,862
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E AHMET ATASEVEN 240,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALPARSLAN KOÇAK 3.040,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ KURNAZ 5.440,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYSUN CABA 3.800,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYİŞE KAVAK 6.880,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E BİLAL BİLDİRİCİ 14.064,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E DURSUN GÜVEN 1.600,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E EROL CENGİZ TURGUT 1.120,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAMİT GENÇ 960,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E HANİFE SEDEF 5.600,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E HARUN CESUR 1.760,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E HAVVA ATEŞGÖZ 80,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E HULUSİ URULSAL 160,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E MOHAMED TRIBAK 5.440,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA KARATAŞ 7.368,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E NURTEN SCHNELL 1.536,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E TALİP ÇAKIR 5.120,000
ORCAY 19 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATİH ERDOĞAN 250.000,000
ORCAY 20 ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET ERDOĞAN 250.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032099


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