***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
25.03.2020 11:10
***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 25.03.2020 tarihinde 26.02.2020 tarihli ve 767 sayılı kararıyla, 26.03.2020 tarihinde saat 15:00'de Muallim Naci Caddesi No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilen 2019 yılı olağan genel kurul toplantısının COVID-19 virüs salgını, beraberinde gelen seyahat kısıtlamaları ve genel toplum sağlığı gereklilikleri göz önüne alınarak, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair tedbirler çerçevesinde ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlü'ğünün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısına istinaden ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine, izleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılmasına karar vemiştir. Kamuoyuna duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831952
BIST
17:0089.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -130,42
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:006,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0412
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:006,9863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0563
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:00334,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -1,99
|Açılış
|: 334,00
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|12,87
|49.236.663
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.852.598
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.252.018
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.100.135
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.501.637
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.636.301
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,48
|1.252.002.981
|% 2,80
|
|THYAO
|8,73
|1.198.947.778
|% 5,31
|
|GARAN
|7,62
|1.123.561.383
|% 0,53
|
|AKBNK
|5,60
|364.323.449
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|355.734.720
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|355.734.720
|% -1,05
|
|GARAN
|7,62
|1.123.561.383
|% 0,53
|
|ODAS
|1,27
|181.921.350
|% 0,00
|
|THYAO
|8,73
|1.198.947.778
|% 5,31
|
|ISFIN
|2,93
|342.300.486
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5706
|7,6086
|% 0,66
|
|Frank
|6,5494
|6,5888
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7124
|1,7210
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.615
|-9,06
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
Seans Raporu
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