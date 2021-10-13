***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İmes Sanayi Sitesi, Ümraniye - İstanbul adresindeki fabrikasında kurulu bulunan panel radyatör üretim hattının satışı konusunda potansiyel bir Müşteri ile ön anlaşmaya varılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler daha sonra ayrıca açıklanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970479BIST