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***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.02.2021 22:46



***ALCAR*** ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/02/2021
Karar Sayısı
780
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ: 22.02.2021
KARAR SAYISI: 780
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
1 –  Ortaklığın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.12.2020 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir.
2 –  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3 –  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.  Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve Ortaklığın finansal durumunu,  karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
İzzet Cemal KİŞMİR      Bahar Özeray ÇOLAKEL              Cem AKAN
Denetimden Sorumlu Denetimden Sorumlu      Genel Müdür
Komite Başkanı              Komite Üyesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911542


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Tam 2.693 2.763 50,86  
Yarım 1.301 1.336 24,61  
Çeyrek 653 668 12,30  
Gümüş.Ons 28,09 28,13 0,92  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,24  
B. Petrol 64,31 64,31 2,17  
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