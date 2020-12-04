***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 12:40
***ALCAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALCAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALCAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891391
BIST
15:231.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:237,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0218
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:239,4858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0389
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
15:23461,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 461,55
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:15
|SNPAM
|17,38
|4.784.187
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|602.763.920
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.062.818
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|218.434.294
|% 9,95
|
|BEYAZ
|10,98
|11.478.097
|% 9,91
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|TKNSA
|14,78
|780.118.291
|% -8,37
|
|EUKYO
|4,44
|8.476.741
|% -7,69
|
|PETKM
|4,45
|2.041.719.201
|% 4,46
|
|TSKB
|1,94
|1.436.467.508
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.347.425.876
|% 6,79
|
|SELEC
|15,82
|1.040.498.821
|% -5,10
|
|GARAN
|9,14
|814.989.613
|% -0,65
|
|TSKB
|1,94
|1.436.467.508
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,83
|1.347.425.876
|% 6,79
|
|PETKM
|4,45
|2.041.719.201
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,15
|415.032.100
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,22
|187.121.366
|% -0,81
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7900
|7,7951
|% 0,30
|
|Euro
|9,4813
|9,4869
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,4723
|10,5248
|% 0,46
|
|Frank
|8,7279
|8,7805
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0712
|2,0815
|% 0,25
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|0,24
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|0,11
|
|Çeyrek
|739
|756
|0,06
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:26TKNSA
Yüzde -8.49 oranında düşüşle 14.76 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 086, 687 adet işlem
-
15:25TSKB
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 125, 892 adet işlem
-
15:24BNTAS
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 831, 681 adet işlem
-
15:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 38 kaybederek (% -0.28 ) 1, 196
-
15:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SASA, UMPAS, BEYAZ, IDGYO, ERBOS, KRVGD, SNPAM