***ALCAR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
17.06.2021 16:52
***ALCAR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ALCAR
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ALARKO CARRIER SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. TRAALRSA91H2 ALCAR Nakit Temettü Ödeme 97,75 115 17/06/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942851
BIST
17:591.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,38
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:598,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0062
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5910,3525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0450
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:59498,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,31
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:57
|IDGYO
|6,05
|1.393.273
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|209.115.640
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|20.734.485
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|11.568.608
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|2.025.992
|% -9,84
|
|UMPAS
|1,31
|306.108
|% -9,66
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|THYAO
|14,52
|1.439.984.543
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,06
|1.004.647.893
|% -2,83
|
|GARAN
|8,15
|853.502.607
|% -0,49
|
|EREGL
|17,90
|706.885.022
|% -4,33
|
|KRDMD
|6,80
|557.293.566
|% -5,16
|
|EKGYO
|2,06
|1.004.647.893
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,16
|368.701.213
|% -0,46
|
|GARAN
|8,15
|853.502.607
|% -0,49
|
|THYAO
|14,52
|1.439.984.543
|% -0,95
|
|IHLGM
|1,17
|100.390.427
|% -3,31
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7223
|8,7246
|% 0,06
|
|Euro
|10,3437
|10,3469
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,0036
|12,0638
|% -0,85
|
|Frank
|9,4092
|9,4658
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3185
|2,3301
|% 0,02
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,82
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,61
|73,61
|0,51
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında