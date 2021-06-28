***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.05.2021Tescil Tarihi28.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.06.2021 10358AçıklamalarŞirketimizin 26.05.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2021 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944452BIST