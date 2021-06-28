***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2021 13:18
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2021
Tescil Tarihi
28.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.06.2021 10358
Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2021 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2021 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944452
BIST
13:231.381
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502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler13:21
|TKURU
|246,40
|5.690.195
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.076.561
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.676.785
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.429.936
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.822.362
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.613.771
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.687.107
|% -9,91
|
|DENGE
|3,38
|544.844
|% -9,87
|
|METUR
|6,22
|53.101.699
|% -8,26
|
|SERVE
|13,51
|85.664
|% -7,02
|
|GARAN
|8,23
|604.964.753
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
|
|THYAO
|14,08
|456.361.981
|% -1,40
|
|SASA
|29,46
|376.412.840
|% 0,48
|
|KRDMD
|6,74
|234.634.483
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,96
|544.521.494
|% -4,39
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|YKBNK
|2,20
|194.578.651
|% -0,45
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|GARAN
|8,23
|604.964.753
|% 0,37
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|AKBNK
|5,39
|231.988.230
|% 0,94
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|KRDMD
|6,74
|234.634.483
|% -1,03
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,7343
|8,7373
|% -0,31
|
|Euro
|10,4307
|10,4369
|% -0,28
|
|Sterlin
|12,1244
|12,1852
|% -0,07
|
|Frank
|9,4784
|9,5355
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3226
|2,3342
|% -0,32
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-3,22
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|-21,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
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|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,11
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