***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.07.2023 15:55
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.06.2023
Tescil Tarihi
17.07.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.07.2023 ve 10872
Açıklamalar
Şirketimizin 16.06.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2023 hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından ilgili bağımsız denetim şirketi 17.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172672
BIST
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18:056.600
En Düşük
|Değişim
|: 2,53%
|| 162,72
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
18:0526,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2126
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3706
En Düşük
25,9266
18:0529,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2245
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
18:051.652,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.653,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|55,00
|6.377.965
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|5.573.502
|% 10,00
|
|ERSU
|8,47
|39.403.651
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,61
|678.256.517
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.759.505
|% 10,00
|
|LUKSK
|58,55
|38.929.468
|% -9,99
|
|AYCES
|216,00
|75.799.465
|% -9,96
|
|OTTO
|205,30
|3.694.731
|% -7,77
|
|PRZMA
|26,42
|37.353.477
|% -6,25
|
|MACKO
|80,00
|50.337.811
|% -5,66
|
|THYAO
|218,80
|9.845.686.470
|% 2,48
|
|ASELS
|74,00
|8.245.439.928
|% 6,47
|
|SISE
|51,65
|6.023.618.832
|% 4,94
|
|SASA
|63,70
|5.122.754.140
|% 4,77
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,25
|3.278.636.173
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,82
|4.842.707.006
|% -0,65
|
|ZOREN
|3,66
|989.112.081
|% 1,39
|
|ISCTR
|14,54
|2.931.931.621
|% 0,35
|
|SKBNK
|2,86
|438.372.451
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3325
|26,3379
|% 0,81
|
|Euro
|29,5865
|29,5991
|% 0,76
|
|Sterlin
|34,3344
|34,5066
|% 0,70
|
|Frank
|30,4725
|30,6561
|% 0,92
|
|Riyal
|6,9985
|7,0336
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-3,22
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,10
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.699
|10.927
|144,00
|
|Yarım
|5.349
|5.489
|72,00
|
|Çeyrek
|2.683
|2.744
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,05
|0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, YKBNK, ARCLK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 04 artarak (% 2.23 ) 5, 912
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLBMD, ULUUN, OTKAR, TURSG, SOKE, YEOTK, MARKA, PAMEL, LINK, EDIP
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OTTO, AVHOL, AYCES, LUKSK