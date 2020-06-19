***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.06.2020 15:36
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin " SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.05.2020 tarihinde yapılan başvurumuz, Kurulun 29833736-110.04.04-E.6269 numaralı yazısı ile ekte yer alan şekliyle onaylanmıştır.
SPK tarafından onaylı tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve daha sonra da Genel Kurul'umuzun onayına sunulacaktır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852018
BIST
15:51113.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 1.325,21
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
15:516,8435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0125
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8377
15:517,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6749
15:51382,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,52
|Açılış
|: 382,38
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,90
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|5,76
|39.018.808
|% 9,92
|
|AKSGY
|4,02
|44.094.993
|% 7,77
|
|TCELL
|17,37
|1.710.969.732
|% 7,02
|
|IHYAY
|1,25
|119.125.098
|% 6,84
|
|KRDMA
|3,30
|181.188.689
|% 6,45
|
|SANEL
|5,22
|26.955.233
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.181.458
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|12.315.961
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|393.033
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,11
|2.470.037.200
|% 2,30
|
|TCELL
|17,37
|1.710.969.732
|% 7,02
|
|ASELS
|33,00
|856.879.491
|% 1,23
|
|TSPOR
|7,89
|714.515.603
|% -1,99
|
|GARAN
|8,19
|660.578.810
|% 0,74
|
|KRDMD
|3,11
|2.470.037.200
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,88
|356.596.514
|% -1,05
|
|TSKB
|1,26
|196.143.851
|% -1,56
|
|GSDHO
|1,98
|248.452.183
|% 0,51
|
|PETKM
|4,11
|494.913.206
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4787
|8,5212
|% -0,16
|
|Frank
|7,1912
|7,2345
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|11,08
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.499
|12,40
|
|Tam
|2.551
|2.562
|10,80
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,20
|
|Çeyrek
|623
|627
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,68
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
|
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