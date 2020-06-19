***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin " SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin tadili edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.05.2020 tarihinde yapılan başvurumuz, Kurulun 29833736-110.04.04-E.6269 numaralı yazısı ile ekte yer alan şekliyle onaylanmıştır.SPK tarafından onaylı tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve daha sonra da Genel Kurul'umuzun onayına sunulacaktır.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852018BIST