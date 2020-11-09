***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 141.533.376 141.533.376 672.158 51.518.168 37.508.210 89.026.378 299.490.883 299.490.883Transferler37.508.210 -37.508.210 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.815.103 7.815.103 3.575.692 3.575.692 11.390.795 11.390.795Dönem Karı (Zararı)3.575.692 3.575.692 3.575.692 3.575.692Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.815.103 7.815.103 7.815.103 7.815.103Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -570.737 -570.737 -570.737 149.348.479 149.348.479 672.158 89.026.378 3.575.692 92.602.070 310.881.678 310.881.678Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 170.911.913 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)119.521.416 119.521.416 39.874.296 39.874.296 159.395.712 159.395.712Dönem Karı (Zararı)39.874.296 39.874.296 39.874.296 39.874.296Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)119.521.416 119.521.416 119.521.416 119.521.416Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 -1.833.746 290.433.329 290.433.329 672.158 60.069.389 39.874.296 99.943.685 458.045.134 458.045.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.436.072 -47.998.024Dönem Karı (Zararı)39.874.296 3.575.692Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)39.874.296 3.575.692Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler101.817.794 81.175.162Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6 11.647.781 8.327.727Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.075.375 863.070Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.428.259 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.647.116 863.070Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.843.130 26.633.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler865.362 7.735.064Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23.977.768 18.898.233Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler625.228 6.873.710Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.185.378 -1.289.246Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.810.606 8.162.956Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17.874.443 7.276.128Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-141.547 -7.051İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -141.547 -7.051Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler38.893.384 31.208.281Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.586.649 -107.640.385Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.133.516 -68.114.372İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 6.814.446 7.372.123İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-93.947.962 -75.486.495Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.565.722 -41.518.669İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.716.887 -39.668.418İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-151.165 -1.850.251Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.437.007 -33.981.231Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.711.675 -2.217.045Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.010.646 41.193.633İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 6.423.161 31.416.912İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.433.807 9.776.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.734.095 2.722.180Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-14.530.520 35.740.850Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 -14.530.520 35.740.850İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.486.452 -41.465.731Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16.548.594 11.139.876Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-35.035.046 -52.605.607Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.894.559 -22.889.531Alınan Faiz70.472 151.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.193.283 -456.661Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.418.702 -24.803.647YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.513.738 -1.210.831Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -1.513.738 -1.210.831Verilen Nakit Avans ve Borçlar-98.108.125 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-98.108.125 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler98.108.125 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler98.108.125 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.431.691 -9.456.284Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -527.752Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -527.752Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.694.757 -8.928.532Ödenen Faiz-2.736.934 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-59.381.501 -58.665.139Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-86.611.713 21.908.045NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.993.214 -36.757.094DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237.025.628 103.544.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.032.414 66.787.905Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri91.032.414 237.025.628Ticari Alacaklar687.447.772 317.571.118İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 52.355.404 37.242.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar635.092.368 280.328.576Diğer Alacaklar768.604 673.566İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 447.414 346.044İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar321.190 327.522Stoklar8 277.112.567 123.664.748Peşin Ödenmiş Giderler28.646.972 15.843.086İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 28.646.972 15.843.086Diğer Dönen Varlıklar2.196.768 18.745.362İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 2.196.768 18.745.362ARA TOPLAM1.087.205.097 713.523.508TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.087.205.097 713.523.508DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5.705.993 5.251.846İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.727.149 3.430.499İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.978.844 1.821.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 316.060 105.763Maddi Duran Varlıklar5 6.388.785 5.185.953Kullanım Hakkı Varlıkları6 29.829.599 30.091.843Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 8.662 31.138Peşin Ödenmiş Giderler13.602.040 11.423.017İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 13.602.040 11.423.017Ertelenmiş Vergi Varlığı14 57.374.444 46.494.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR113.225.583 98.583.565TOPLAM VARLIKLAR1.200.430.680 812.107.073KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 5.762.926 7.981.033İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12 5.762.926 7.981.033Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 5.762.926 7.981.033Ticari Borçlar262.650.992 163.562.662İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 235.335.709 130.253.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar27.315.283 33.308.998Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.356.084 4.651.450Diğer Borçlar517.993 614.396İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar517.993 614.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler90.363.809 70.925.058Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 90.363.809 70.925.058Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.967.835 2.309.082Kısa Vadeli Karşılıklar9 105.226.994 92.574.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.773.553 8.391.621Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 98.453.441 84.182.463ARA TOPLAM498.846.633 342.617.765TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER498.846.633 342.617.765UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 27.384.848 27.861.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar12 27.384.848 27.861.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 27.384.848 27.861.498Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7 140.788.464 77.947.346Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 140.788.464 77.947.346Uzun Vadeli Karşılıklar9 75.365.601 65.031.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.952.918 14.559.639Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar57.412.683 50.471.403TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER243.538.913 170.839.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER742.385.546 513.457.651ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar458.045.134 298.649.422Ödenmiş Sermaye10 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları10 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.833.746 -1.833.746Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833.746 -1.833.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.833.746 -1.833.746Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)290.433.329 170.911.913Yabancı Para Çevrim Farkları290.433.329 170.911.913Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları60.069.389 89.026.378Net Dönem Karı veya Zararı39.874.296 -28.956.989TOPLAM ÖZKAYNAKLAR458.045.134 298.649.422TOPLAM KAYNAKLAR1.200.430.680 812.107.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-13 832.069.732 474.403.928 374.340.668 246.282.702Satışların Maliyeti4 -680.111.440 -398.492.183 -336.357.854 -197.984.113TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.958.292 75.911.745 37.982.814 48.298.589BRÜT KAR (ZARAR)151.958.292 75.911.745 37.982.814 48.298.589Genel Yönetim Giderleri-17.168.488 -12.402.302 -6.310.892 -3.057.809Pazarlama Giderleri-12.093.706 -9.735.545 -3.902.444 -3.781.578Araştırma ve Geliştirme Giderleri-13.061.736 -10.992.731 -5.027.045 -4.141.941Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler-18.894.952 43.512.588Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (zarar) 0,01030000 0,00090000 -0,00490000 0,01120000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320Yabancı Para Çevrim Farkları119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)119.521.416 7.815.103 67.191.332 -17.041.320TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.395.712 11.390.795 48.296.380 26.471.268Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları159.395.712 11.390.795 48.296.380 26.471.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887309BIST