***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
13.08.2021 18:38
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422
Transferler
-28.956.989 28.956.989 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 52.330.084 52.330.084 58.769.248 58.769.248 111.099.332 111.099.332
Dönem Karı (Zararı)
58.769.248 58.769.248 58.769.248 58.769.248
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 52.330.084 52.330.084 52.330.084 52.330.084
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 223.241.997 221.408.251 672.158 60.069.389 58.769.248 118.838.637 409.748.754 409.748.754
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534
Transferler
20.468.005 -20.468.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 68.568.638 68.568.638 66.755.271 66.755.271 135.323.909 135.323.909
Dönem Karı (Zararı)
66.755.271 66.755.271 66.755.271 66.755.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 68.568.638 68.568.638 68.568.638 68.568.638
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 348.038.822 347.140.912 672.158 80.537.394 66.755.271 147.292.665 563.935.443 563.935.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
183.530.495 -86.311.780
Dönem Karı (Zararı)
66.755.271 58.769.248
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.755.271 58.769.248
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.469.668 55.750.248
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5, 6 2.716.695 7.865.361
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.552.673 1.881.363
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.665.267 -186.901
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -887.406 2.068.264
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.126.545 15.201.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
350.250 865.362
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
38.776.295 14.336.056
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.608.243 2.193.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.589.730 -2.618.583
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.981.487 4.812.305
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.177.025 4.409.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-67.189 -69.325
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -67.189 -69.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.031.558 24.268.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
96.688.571 -173.939.056
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
84.692.480 -97.203.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -20.927.294 -5.589.152
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
105.619.774 -91.613.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.630.375 2.825.176
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.793.238 2.753.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-162.863 71.632
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.120.657 -112.678.437
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-744.723 3.328.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.603.235 40.464.134
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -35.334.202 30.155.626
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.730.967 10.308.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.720.940 -2.449.099
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.202.750 -7.209.359
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
7 1.202.750 -7.209.359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.111.207 -1.016.740
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-71.265 4.493.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.182.472 -5.510.657
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
211.913.510 -59.419.560
Alınan Faiz
41.160 27.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.216.505 -419.227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.207.670 -26.500.371
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-294.465 -1.235.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -294.465 -1.235.262
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -98.108.125
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 98.108.125
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 98.108.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.650.850 -6.048.283
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.197.490 -2.309.649
Ödenen Faiz
-1.453.360 -3.738.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
178.585.180 -93.595.325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
50.239.182 10.970.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
228.824.362 -82.624.508
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.469.137 237.025.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
515.293.499 154.401.120
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
515.293.499 286.469.137
Ticari Alacaklar
432.988.677 538.091.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 119.999.994 95.489.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
312.988.683 442.602.339
Diğer Alacaklar
1.080.140 748.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 590.223 521.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
489.917 226.495
Stoklar
8 229.830.850 250.233.111
Peşin Ödenmiş Giderler
15.811.532 12.795.307
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.811.532 12.795.307
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.842.626 0
Diğer Dönen Varlıklar
839.156 767.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 839.156 767.891
ARA TOPLAM
1.204.686.480 1.089.104.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.204.686.480 1.089.104.901
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.229.823 4.643.734
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.202.134 3.515.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.027.689 1.128.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 377.406 265.463
Maddi Duran Varlıklar
5.728.667 5.515.826
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 25.530.329 24.976.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
148.875 7.801
Peşin Ödenmiş Giderler
11.863.310 14.007.285
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 11.863.310 14.007.285
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 76.776.638 74.129.009
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.655.048 123.545.782
TOPLAM VARLIKLAR
1.329.341.528 1.212.650.683
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.916.041 7.425.077
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.916.041 7.425.077
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 6.916.041 7.425.077
Ticari Borçlar
322.798.510 327.423.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 246.365.299 281.127.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
76.433.211 46.296.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar