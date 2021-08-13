***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 170.911.913 169.078.167 672.158 89.026.378 -28.956.989 60.069.389 298.649.422 298.649.422Transferler-28.956.989 28.956.989 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 52.330.084 52.330.084 58.769.248 58.769.248 111.099.332 111.099.332Dönem Karı (Zararı)58.769.248 58.769.248 58.769.248 58.769.248Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 52.330.084 52.330.084 52.330.084 52.330.084Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.833.746 -1.833.746 223.241.997 221.408.251 672.158 60.069.389 58.769.248 118.838.637 409.748.754 409.748.754Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534Transferler20.468.005 -20.468.005 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 68.568.638 68.568.638 66.755.271 66.755.271 135.323.909 135.323.909Dönem Karı (Zararı)66.755.271 66.755.271 66.755.271 66.755.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 68.568.638 68.568.638 68.568.638 68.568.638Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 348.038.822 347.140.912 672.158 80.537.394 66.755.271 147.292.665 563.935.443 563.935.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI183.530.495 -86.311.780Dönem Karı (Zararı)66.755.271 58.769.248Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)66.755.271 58.769.248Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler48.469.668 55.750.248Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5, 6 2.716.695 7.865.361Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.552.673 1.881.363Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.665.267 -186.901Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -887.406 2.068.264Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.126.545 15.201.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler350.250 865.362Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler38.776.295 14.336.056Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.608.243 2.193.722Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.589.730 -2.618.583Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.981.487 4.812.305Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.177.025 4.409.376Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-67.189 -69.325İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -67.189 -69.325Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.031.558 24.268.333Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler96.688.571 -173.939.056Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler84.692.480 -97.203.020İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -20.927.294 -5.589.152İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)105.619.774 -91.613.868Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.630.375 2.825.176İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.793.238 2.753.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-162.863 71.632Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.120.657 -112.678.437Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-744.723 3.328.289Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.603.235 40.464.134İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -35.334.202 30.155.626İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.730.967 10.308.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.720.940 -2.449.099Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.202.750 -7.209.359Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)7 1.202.750 -7.209.359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.111.207 -1.016.740Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-71.265 4.493.917Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)15.182.472 -5.510.657Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları211.913.510 -59.419.560Alınan Faiz41.160 27.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.216.505 -419.227Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.207.670 -26.500.371YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-294.465 -1.235.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -294.465 -1.235.262Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -98.108.125İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -98.108.125Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 98.108.125İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 98.108.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.650.850 -6.048.283Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.197.490 -2.309.649Ödenen Faiz-1.453.360 -3.738.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)178.585.180 -93.595.325Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi50.239.182 10.970.817NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.824.362 -82.624.508DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ286.469.137 237.025.628DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ515.293.499 154.401.120Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri515.293.499 286.469.137Ticari Alacaklar432.988.677 538.091.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar11 119.999.994 95.489.082İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar312.988.683 442.602.339Diğer Alacaklar1.080.140 748.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 590.223 521.539İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar489.917 226.495Stoklar8 229.830.850 250.233.111Peşin Ödenmiş Giderler15.811.532 12.795.307İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 15.811.532 12.795.307Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.842.626 0Diğer Dönen Varlıklar839.156 767.891İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7 839.156 767.891ARA TOPLAM1.204.686.480 1.089.104.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.204.686.480 1.089.104.901DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.229.823 4.643.734İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.202.134 3.515.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.027.689 1.128.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 377.406 265.463Maddi Duran Varlıklar5.728.667 5.515.826Kullanım Hakkı Varlıkları6 25.530.329 24.976.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar148.875 7.801Peşin Ödenmiş Giderler11.863.310 14.007.285İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 11.863.310 14.007.285Ertelenmiş Vergi Varlığı14 76.776.638 74.129.009Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR124.655.048 123.545.782TOPLAM VARLIKLAR1.329.341.528 1.212.650.683KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.916.041 7.425.077İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.916.041 7.425.077Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 6.916.041 7.425.077Ticari Borçlar322.798.510 327.423.815İlişkili Taraflara Ticari Borçlar11 246.365.299 281.127.776İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar76.433.211 46.296.039Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar