***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534Transferler20.468.005 -20.468.005 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.866.454 -7.866.454 27.813.176 27.813.176Dönem Karı (Zararı)-7.866.454 -7.866.454 -7.866.454 -7.866.454Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.679.630 35.679.630 35.679.630 35.679.630Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 315.149.814 314.251.904 672.158 80.537.394 -7.866.454 72.670.940 456.424.710 456.424.710Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler38.700.772 29.172.723 956.213 -1.136.358 -1.136.358 592.224.054 591.087.696 672.158 80.537.394 51.779.401 132.316.795 792.906.357 792.906.357Transferler51.779.401 -51.779.401 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.376.865 32.814.021 32.814.021 97.190.886 97.190.886Dönem Karı (Zararı)32.814.021 32.814.021 32.814.021 32.814.021Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)64.376.865 64.376.865 64.376.865 64.376.865Dönem Sonu Bakiyeler38.700.772 29.172.723 -1.136.358 -1.136.358 656.600.919 655.464.561 672.158 132.316.795 32.814.021 165.130.816 890.097.243 890.097.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI265.385.646 18.122.212Dönem Karı (Zararı)32.814.021 -7.866.454Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)32.814.021 -7.866.454Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.231.416 31.795.813Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.009.270 3.270.877Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler181.842 -2.000.143Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-182.288 -3.436.920Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler364.130 1.436.777Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.553.602 12.539.530Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.699.341 10.851.530Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-16.145.739 1.688.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.042.233 -1.202.474Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler1.810.258 -3.263.485Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.852.491 2.061.011Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.067.452 353.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.993.316 -36.968İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.993.316 -36.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-3.859.761 18.871.859İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler246.482.693 -311.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.286.831 -26.389.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 12.858.658 36.481.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.145.489 -62.871.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.786.686 3.197.941İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.787.921 3.347.041İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.235 -149.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-44.221.896 -15.600.149Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.373.957 12.116.258Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.120.325 -12.358.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -33.078.185 18.887.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.042.140 -31.245.631Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)8.576.638 249.821Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler229.580.028 -7.893.445Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)6 229.580.028 -7.893.445İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.115.722 46.366.069Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.119.836 -5.646.581Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)169.995.886 52.012.650Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları266.065.298 23.617.659Alınan Faiz2.032 34.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-681.684 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -5.530.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.017.463 -190.646Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri238.176 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri238.176 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.255.639 -190.646Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.255.639 -190.646FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.747.250 -2.885.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.747.250 -2.885.645YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)262.620.933 15.045.921Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi36.948.813 18.393.356NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)299.569.746 33.439.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ320.452.234 286.469.137DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ620.021.980 319.908.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri620.021.980 320.452.234Ticari Alacaklar634.019.147 619.298.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 45.951.655 59.920.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar588.067.492 559.378.215Diğer Alacaklar1.384.350 1.246.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 839.762 759.932İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar544.588 486.592Stoklar7 328.698.438 308.413.652Peşin Ödenmiş Giderler33.248.379 14.962.938İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 33.248.379 14.962.938Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 7.924.320Diğer Dönen Varlıklar243.556 2.363.392İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 243.556 2.363.392ARA TOPLAM1.617.615.850 1.274.661.544TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.617.615.850 1.274.661.544DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.115.867 4.279.297İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10 3.135.398 3.239.597İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar980.469 1.039.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 0 409.197Maddi Duran Varlıklar7.997.777 7.857.258Kullanım Hakkı Varlıkları5 39.680.305 42.760.656Maddi Olmayan Duran Varlıklar254.819 247.889Peşin Ödenmiş Giderler7.447.424 1.427.594İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 7.447.424 1.427.594Ertelenmiş Vergi Varlığı13 108.334.696 73.756.855Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR167.830.888 130.738.746TOPLAM VARLIKLAR1.785.446.738 1.405.400.290KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.018.927 12.002.963İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.018.927 12.002.963Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 12.018.927 12.002.963Ticari Borçlar147.464.030 163.871.011İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 132.778.841 138.276.847İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.685.189 25.594.164Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11.012.467 11.586.706Diğer Borçlar778.594 544.373İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar778.594 544.373Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler408.617.396 114.366.449Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 408.617.396 114.366.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.778.890 0Kısa Vadeli Karşılıklar8 61.637.556 52.979.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.188.956 18.470.692Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar38.448.600 34.508.488Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 17.925.857 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.925.857 0ARA TOPLAM675.233.717 355.350.682TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER675.233.717 355.350.682UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.189.265 25.090.012İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.189.265 25.090.012Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 23.189.265 25.090.012Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6 136.690.048 181.543.677Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri136.690.048 181.543.677Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler3 3.718.810 0Uzun Vadeli Karşılıklar8 56.517.655 50.509.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.340.894 18.937.640Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar35.176.761 31.571.922TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.115.778 257.143.251TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER895.349.495 612.493.933ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar890.097.243 792.906.357Ödenmiş Sermaye9 38.700.772 38.700.772Sermaye Düzeltme Farkları9 29.172.723 29.172.723Paylara İlişkin Primler (İskontolar)956.213 956.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)655.464.561 591.087.696Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.136.358 -1.136.358Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.136.358 -1.136.358Yabancı Para Çevrim Farkları656.600.919 592.224.054Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler672.158 672.158Yasal Yedekler672.158 672.158Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları132.316.795 80.537.394Net Dönem Karı veya Zararı32.814.021 51.779.401TOPLAM ÖZKAYNAKLAR890.097.243 792.906.357TOPLAM KAYNAKLAR1.785.446.738 1.405.400.290Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-12 388.499.498 372.956.203Satışların Maliyeti4 -330.656.041 -336.813.854TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.843.457 36.142.349BRÜT KAR (ZARAR)57.843.457 36.142.349Genel Yönetim Giderleri-19.368.290 -1.976.100Pazarlama Giderleri-5.233.685 -3.547.422Araştırma ve Geliştirme Giderleri-14.922.362 -3.908.178Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.867.338 1.559.947Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-286.860 -7.300.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.899.598 20.970.387Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -3.993.316 36.968FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.906.282 21.007.355Finansman Gelirleri4.022.781 819.997SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.929.063 21.827.352Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13 -3.115.042 -29.693.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri-30.678.013 -6.954.544Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27.562.971 -22.739.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.814.021 -7.866.454DÖNEM KARI (ZARARI)32.814.021 -7.866.454Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları32.814.021 -7.866.454Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00850000 -0,00200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar64.376.865 35.679.630Yabancı Para Çevrim Farkları64.376.865 35.679.630Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.376.865 35.679.630TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.190.886 27.813.176Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.190.886 27.813.176http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028806BIST