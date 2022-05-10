***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 19:19
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 279.470.184 278.572.274 672.158 60.069.389 20.468.005 80.537.394 428.611.534 428.611.534
Transferler
20.468.005 -20.468.005 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.866.454 -7.866.454 27.813.176 27.813.176
Dönem Karı (Zararı)
-7.866.454 -7.866.454 -7.866.454 -7.866.454
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.679.630 35.679.630 35.679.630 35.679.630
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -897.910 -897.910 315.149.814 314.251.904 672.158 80.537.394 -7.866.454 72.670.940 456.424.710 456.424.710
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 956.213 -1.136.358 -1.136.358 592.224.054 591.087.696 672.158 80.537.394 51.779.401 132.316.795 792.906.357 792.906.357
Transferler
51.779.401 -51.779.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.376.865 32.814.021 32.814.021 97.190.886 97.190.886
Dönem Karı (Zararı)
32.814.021 32.814.021 32.814.021 32.814.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.376.865 64.376.865 64.376.865 64.376.865
Dönem Sonu Bakiyeler
38.700.772 29.172.723 -1.136.358 -1.136.358 656.600.919 655.464.561 672.158 132.316.795 32.814.021 165.130.816 890.097.243 890.097.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
265.385.646 18.122.212
Dönem Karı (Zararı)
32.814.021 -7.866.454
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.814.021 -7.866.454
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.231.416 31.795.813
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.009.270 3.270.877
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
181.842 -2.000.143
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-182.288 -3.436.920
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
364.130 1.436.777
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.553.602 12.539.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19.699.341 10.851.530
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16.145.739 1.688.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.042.233 -1.202.474
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.810.258 -3.263.485
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.852.491 2.061.011
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.067.452 353.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.993.316 -36.968
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.993.316 -36.968
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.859.761 18.871.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
246.482.693 -311.700
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.286.831 -26.389.964
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 12.858.658 36.481.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.145.489 -62.871.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.786.686 3.197.941
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.787.921 3.347.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.235 -149.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.221.896 -15.600.149
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.373.957 12.116.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.120.325 -12.358.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -33.078.185 18.887.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.042.140 -31.245.631
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.576.638 249.821
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
229.580.028 -7.893.445
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
6 229.580.028 -7.893.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.115.722 46.366.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.119.836 -5.646.581
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
169.995.886 52.012.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
266.065.298 23.617.659
Alınan Faiz
2.032 34.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-681.684 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -5.530.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.017.463 -190.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
238.176 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
238.176 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.255.639 -190.646
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.255.639 -190.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.747.250 -2.885.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.747.250 -2.885.645
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.620.933 15.045.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
36.948.813 18.393.356
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.569.746 33.439.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
320.452.234 286.469.137
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
620.021.980 319.908.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
620.021.980 320.452.234
Ticari Alacaklar
634.019.147 619.298.484
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 45.951.655 59.920.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
588.067.492 559.378.215
Diğer Alacaklar
1.384.350 1.246.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 839.762 759.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
544.588 486.592
Stoklar
7 328.698.438 308.413.652
Peşin Ödenmiş Giderler
33.248.379 14.962.938
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 33.248.379 14.962.938
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 7.924.320
Diğer Dönen Varlıklar
243.556 2.363.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 243.556 2.363.392
ARA TOPLAM
1.617.615.850 1.274.661.544
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.617.615.850 1.274.661.544
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.115.867 4.279.297
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 3.135.398 3.239.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
980.469 1.039.700
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 0 409.197
Maddi Duran Varlıklar
7.997.777 7.857.258
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 39.680.305 42.760.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
254.819 247.889
Peşin Ödenmiş Giderler
7.447.424 1.427.594
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 7.447.424 1.427.594
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 108.334.696 73.756.855
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
167.830.888 130.738.746
TOPLAM VARLIKLAR
1.785.446.738 1.405.400.290
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.018.927 12.002.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.018.927 12.002.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 12.018.927 12.002.963
Ticari Borçlar
147.464.030 163.871.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 132.778.841 138.276.847
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.685.189 25.594.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.012.467 11.586.706
Diğer Borçlar
778.594 544.373
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
778.594 544.373
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
408.617.396 114.366.449
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
6 408.617.396 114.366.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.778.890 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 61.637.556 52.979.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.188.956 18.470.692
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.448.600 34.508.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 17.925.857 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.925.857 0
ARA TOPLAM
675.233.717 355.350.682
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
675.233.717 355.350.682
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.189.265 25.090.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.189.265 25.090.012
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 23.189.265 25.090.012
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
6 136.690.048 181.543.677
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
136.690.048 181.543.677
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
3 3.718.810 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8 56.517.655 50.509.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.340.894 18.937.640
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
35.176.761 31.571.922
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.115.778 257.143.251
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
895.349.495 612.493.933
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
890.097.243 792.906.357
Ödenmiş Sermaye
9 38.700.772 38.700.772
Sermaye Düzeltme Farkları
9 29.172.723 29.172.723
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
956.213 956.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
655.464.561 591.087.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.358 -1.136.358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.136.358 -1.136.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
656.600.919 592.224.054
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
672.158 672.158
Yasal Yedekler
672.158 672.158
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
132.316.795 80.537.394
Net Dönem Karı veya Zararı
32.814.021 51.779.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
890.097.243 792.906.357
TOPLAM KAYNAKLAR
1.785.446.738 1.405.400.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
4-12 388.499.498 372.956.203
Satışların Maliyeti
4 -330.656.041 -336.813.854
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.843.457 36.142.349
BRÜT KAR (ZARAR)
57.843.457 36.142.349
Genel Yönetim Giderleri
-19.368.290 -1.976.100
Pazarlama Giderleri
-5.233.685 -3.547.422
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-14.922.362 -3.908.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.867.338 1.559.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-286.860 -7.300.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.899.598 20.970.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -3.993.316 36.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.906.282 21.007.355
Finansman Gelirleri
4.022.781 819.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.929.063 21.827.352
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.115.042 -29.693.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-30.678.013 -6.954.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27.562.971 -22.739.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.814.021 -7.866.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.814.021 -7.866.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.814.021 -7.866.454
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00850000 -0,00200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
64.376.865 35.679.630
Yabancı Para Çevrim Farkları
64.376.865 35.679.630
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.376.865 35.679.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.190.886 27.813.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.190.886 27.813.176
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028806
BIST