***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı GündemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 17/1, Ümraniye, 34776, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması5 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması7 - 2019 yılında kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi8 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,13 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması14 - 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,16 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,19 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Mektubu.pdf - İlan MetniEK: 2 Alcatel - AGM Invitation Text (TR).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Alcatel - Board Resolution for invitation (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 ALCATEL 2019 YILI RAPORU DENETCI IMZALI .pdf - Denetim Kurulu RaporuEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.05.2020 tarih 2020/04 toplantı ve 600 karar no'lu kararı ile Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin ekte yer alan şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Haziran 2020 günü, saat 11:00'da Şirket merkezinin yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, no: 17/1, Ümraniye, 34776, İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, konunun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel kurula katılması için Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir. Genel kurul çağrı ilanımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde yazımız ekinde verilmektedir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847870BIST