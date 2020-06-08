***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı yeni Tarihinin 01.07.2020 olarak değiştirilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı yeni Tarihinin 01.07.2020 olarak değiştirilmesi.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.06.2020Genel Kurul Tarihi 01.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No: 17/1, Ümraniye, 34776, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Yoklama2 - Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Genel Kurul tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi3 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Rapor özetinin okunması ve müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi raporunun okunması5 - 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması7 - 2019 yılında kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin okunması ve teklifin kabul edilmesi, değiştirilmesi veya reddedilmesi8 - Gelecek yıllardaki kar dağıtım politikası konusunda ortaklara bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli onayların alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,11 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ücret politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,13 - Yönetim Kurulu tarafından 2020 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onanması14 - 2019 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak muhtemel yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,16 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,17 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,19 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ALCATEL 2019 YILI RAPORU DENETCI IMZALI .pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 2 Alcatel Board Resolution for invitation (TR) 01072020 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ALCATEL GENEL KURUL DAVET MEKTUBU 01072020.pdf - İlan MetniEK: 4 Alcatel AGM Notification Text 08062020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01/07/2020 günü saat 11:00'da Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:17/1 Ümraniye 34776 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır ve toplantıda aşağıdaki gündem görüşülecektir. Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Yatırımcı İlişkileri biriminden veya www.alcatel-lucent.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2019 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporu, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2019 yılı finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. 2 Söz konusu bilgi ve belgelere www.alcatel-lucent.com/tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849823BIST