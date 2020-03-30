***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 17:42
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında, GPON PROJESİ SÖZLEŞMESİ kapsamında toplamda 31.302.217 USD tutarında, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere Sabit Şebeke Erişim Sistemlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni bir Ek Protokol imzalanmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833346
BIST
17:3088.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -47,29
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
17:306,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,1118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5857
En Düşük
6,4403
17:307,2380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
17:30343,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 5,63
|Açılış
|: 343,70
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|41.232.027
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.210.242
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,63
|22.898.544
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.533.896
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.127.284
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|328.244
|% -10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.000.823
|% -10,00
|
|PGSUS
|31,10
|488.148.207
|% -9,96
|
|SELEC
|7,35
|80.002.726
|% -9,93
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|THYAO
|8,71
|711.897.822
|% -1,69
|
|ASELS
|23,22
|604.058.349
|% 0,43
|
|GARAN
|8,01
|533.844.597
|% 1,65
|
|PGSUS
|31,10
|488.148.207
|% -9,96
|
|ECILC
|4,60
|371.805.723
|% -9,45
|
|IHLGM
|0,95
|171.700.481
|% 5,56
|
|GSRAY
|2,04
|302.370.978
|% 5,70
|
|IHLAS
|0,48
|60.388.762
|% 2,13
|
|TSPOR
|2,84
|253.672.359
|% 9,65
|
|YKBNK
|1,89
|175.053.948
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1360
|8,1768
|% 1,68
|
|Frank
|6,8438
|6,8851
|% 1,27
|
|Riyal
|1,7464
|1,7552
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-4,60
|
|Altın Gr.
|343
|343
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,13
|14,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
|