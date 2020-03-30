***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında, GPON PROJESİ SÖZLEŞMESİ kapsamında toplamda 31.302.217 USD tutarında, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere Sabit Şebeke Erişim Sistemlerine ilişkin satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren yeni bir Ek Protokol imzalanmıştır.Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833346BIST