***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Şubat 2011 tarihli sözleşme kapsamında, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere mobil ve sabit servislerle ilgili altyapı bileşenleri satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren USD 28,123,217.27 USD tutarında yeni bir Ek Sözleşme imzalanmıştır.Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853798BIST