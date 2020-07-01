***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 18:22
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Şubat 2011 tarihli sözleşme kapsamında, 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmak üzere mobil ve sabit servislerle ilgili altyapı bileşenleri satış, bakım ve destek hizmetlerini içeren USD 28,123,217.27 USD tutarında yeni bir Ek Sözleşme imzalanmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853798
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,94
|Açılış
|: 388,52
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.298.805
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|86.146
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.146.046
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.125.922.466
|% -0,62
|
|ASELS
|32,76
|1.303.753.548
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.289.873.371
|% -1,76
|
|GARAN
|8,29
|1.280.675.113
|% -2,01
|
|ODAS
|2,53
|1.070.352.023
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.125.922.466
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|979.519.710
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.352.023
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|829.784.764
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|494.651.824
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5203
|8,5631
|% 0,54
|
|Frank
|7,2266
|7,2702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-17,94
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-17,10
|
|Tam
|2.593
|2.606
|-17,50
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|-8,60
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|0,36
|
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