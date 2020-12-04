***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 12:38
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Haluk Telci'nin 01/09/2020 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11. Maddesi gereğince 01.09.2020 tarihi itibariyle yatırımcı ilişkileri bölümü görevlerinin şirketimiz finans müdürü Süleyman Mert Aydın sorumluluğunda yerine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891389
BIST
15:221.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:227,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:229,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
15:22461,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 461,66
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:22
|SNPAM
|17,38
|4.793.242
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|603.178.571
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.063.173
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|234.732.747
|% 9,95
|
|BEYAZ
|10,98
|11.488.736
|% 9,91
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|TKNSA
|14,73
|784.010.648
|% -8,68
|
|EUKYO
|4,44
|8.501.706
|% -7,69
|
|PETKM
|4,52
|2.256.259.819
|% 6,10
|
|TSKB
|1,94
|1.441.393.424
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.360.043.662
|% 7,17
|
|SELEC
|15,74
|1.055.882.364
|% -5,58
|
|GARAN
|9,13
|815.925.657
|% -0,76
|
|TSKB
|1,94
|1.441.393.424
|% -5,83
|
|PETKM
|4,52
|2.256.259.819
|% 6,10
|
|DOHOL
|2,84
|1.360.043.662
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,15
|415.648.558
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,22
|187.331.827
|% -0,81
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7884
|7,7946
|% 0,29
|
|Euro
|9,4792
|9,4850
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4741
|10,5266
|% 0,48
|
|Frank
|8,7320
|8,7846
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% 0,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,84
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|2,24
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|1,08
|
|Çeyrek
|740
|756
|0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,26
|49,26
|0,55
|