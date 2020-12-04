***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Haluk Telci'nin 01/09/2020 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11. Maddesi gereğince 01.09.2020 tarihi itibariyle yatırımcı ilişkileri bölümü görevlerinin şirketimiz finans müdürü Süleyman Mert Aydın sorumluluğunda yerine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891389BIST