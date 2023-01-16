***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 11:38
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Azerbaycan şubesinin 05.11.2022 tarihinde kapatılması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı finansal tablo, finansal rapor ve faaliyet raporunu konsolide değil bireysel olarak yayınlayacaktır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102475
BIST
14:325.134
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 149,52
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3218,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3220,3619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0110
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:321.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:30
|SDTTR
|75,35
|345.697.319
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.185.920
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,77
|2.361.726.033
|% -5,09
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.413.513
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.417.129
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.084.219.770
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,90
|3.408.629.239
|% 6,95
|
|ASELS
|57,90
|2.918.615.938
|% 4,80
|
|EREGL
|40,86
|2.856.342.772
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,80
|2.821.929.638
|% 4,82
|
|ODAS
|8,77
|2.361.726.033
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,01
|1.991.078.865
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,54
|1.556.388.037
|% 3,58
|
|KRDMD
|19,02
|2.643.272.237
|% 1,87
|
|ISCTR
|11,12
|1.256.095.566
|% 2,96
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7845
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3515
|20,3588
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8801
|22,9949
|% -0,13
|
|Frank
|20,2056
|20,3273
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-56,00
|
|Tam
|7.837
|7.893
|83,00
|
|Yarım
|3.819
|3.862
|40,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,59
|