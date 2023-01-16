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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 11:38
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Azerbaycan şubesinin 05.11.2022 tarihinde kapatılması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı finansal tablo, finansal rapor ve faaliyet raporunu konsolide değil bireysel olarak yayınlayacaktır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102475


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Cumhuriyet 7.802 7.920 -56,00  
Tam 7.837 7.893 83,00  
Yarım 3.819 3.862 40,00  
Çeyrek 1.915 1.931 20,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 -0,08  
Gümüş Gr. 14,63 14,64 -0,02  
B. Petrol 84,69 84,69 -0,59  
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