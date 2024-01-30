***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin fonksiyonel para birimi "Avro" olması sebebiyle enflasyon muhasebesi uygulamasında bulunmayacak buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına dahil olan şirketler için tanıdığı ek süreyi kullanmayacaktır.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243547BIST