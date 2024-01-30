Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.01.2024 13:41
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin fonksiyonel para birimi "Avro" olması sebebiyle enflasyon muhasebesi uygulamasında bulunmayacak buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına dahil olan şirketler için tanıdığı ek süreyi kullanmayacaktır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243547


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:398.487
Değişim :  0,18% |  15,44
Açılış :  8.513  
Önceki Kapanış :  8.472  
En Düşük
8.439 En Yüksek
8.517
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 88,00 552.760.226 % 10,00  
BYDNR 32,78 117.146.437 % 10,00  
MIPAZ 78,10 42.958.900 % 10,00  
BAYRK 42,50 31.286.588 % 9,99  
ORCAY 16,64 291.648.130 % 9,98  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Dolar 30,3607 30,3641 % 0,06  
Euro 32,9284 32,9381 % 0,12  
Sterlin 38,3805 38,5730 % -0,19  
Frank 35,0432 35,2543 % -0,12  
Riyal 8,0721 8,1126 % 0,06  
daha fazla
13:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,13 % 0,66  
Platin 924,38 930,67 % 0,66  
Paladyum 988,17 992,83 % 0,66  
Brent Pet. 81,87 81,87 % 0,66  
Altın Ons 2.036,79 2.037,08 % 0,66  
Seans Raporu 13:39
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru