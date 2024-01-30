***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 13:41
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin fonksiyonel para birimi "Avro" olması sebebiyle enflasyon muhasebesi uygulamasında bulunmayacak buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun enflasyon muhasebesi uygulamasına dahil olan şirketler için tanıdığı ek süreyi kullanmayacaktır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243547
BIST
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13:398.487
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 15,44
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
13:3930,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0185
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
13:3932,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0384
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
13:391.988,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,60
|Açılış
|: 1.988,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler13:39
|CATES
|88,00
|552.760.226
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|117.146.437
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|42.958.900
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|31.286.588
|% 9,99
|
|ORCAY
|16,64
|291.648.130
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,60
|118.263.723
|% -5,72
|
|ERSU
|22,60
|6.181.665
|% -5,04
|
|GEDZA
|22,08
|47.587.799
|% -4,17
|
|VKFYO
|26,24
|52.826.492
|% -3,95
|
|RALYH
|82,60
|32.407.550
|% -3,90
|
|THYAO
|273,00
|6.142.871.393
|% -0,36
|
|EREGL
|43,62
|2.087.751.645
|% -0,23
|
|TCELL
|70,20
|1.876.708.300
|% 1,30
|
|GARAN
|63,70
|1.848.177.992
|% 0,47
|
|TUPRS
|152,80
|1.788.709.022
|% 0,33
|
|EKGYO
|10,13
|1.361.064.197
|% -0,69
|
|TSPOR
|1,56
|142.383.019
|% -1,27
|
|ZOREN
|4,64
|360.438.741
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,54
|1.425.394.813
|% 0,94
|
|BEGYO
|5,46
|284.117.884
|% 6,85
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3607
|30,3641
|% 0,06
|
|Euro
|32,9284
|32,9381
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3805
|38,5730
|% -0,19
|
|Frank
|35,0432
|35,2543
|% -0,12
|
|Riyal
|8,0721
|8,1126
|% 0,06
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|924,38
|930,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,17
|992,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,79
|2.037,08
|% 0,66
|