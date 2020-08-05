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***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2020 14:17
GÜNCEL HABERLER



***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERIC JEAN- EDOUARD DECOURCHELLE - VKN 2710839611 Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yok Alcatel Lucent Bağımsız Üye Değil
JEAN-LUC KHAYAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Yok Alcatel Lucent Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - üye
DENİZ UNAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Alcatel Lucent Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
DEĞERHAN USLUEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Halka açık hisseler Bağımsız Üye Değerlendirildi Risk Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - üye, Denetimden Sorumlu Komite-üye
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Halka açık hisseler Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi
ABDULLAH CUMHUR MENTEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Direktör Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi - Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZGÜR DENİZ ERZİNCAN COO Mühendis - -
Cumhur MENTEŞ SATIŞ DİREKTÖRÜ Mühendis DİREKTÖR -
Barış ÖZKÖK Türkiye-Azerbaycan & Afrika İş Geliştirme Direktörü Mühendis DİREKTÖR -
İBRAHİM ALTUĞ ALPTEKİN Proje ve Teknik Operasyonlar Direktörü Mühendis -
DENİZ UNAT İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Psikolog - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865341


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRKCM 3,96 419.768.317 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.244.010 % 10,00  
DOBUR 30,58 5.460.235 % 10,00  
AVISA 13,99 8.560.391 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.596.093 % 9,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2242 9,2705 % 2,83  
Frank 7,7388 7,7854 % 3,09  
Riyal 1,8704 1,8797 % 2,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.046 2.047 27,25  
Altın Gr. 462 462 15,10  
Cumhuriyet 3.030 3.080 96,60  
Tam 3.121 3.170 99,20  
Yarım 1.515 1.547 50,80  
Çeyrek 760 775 24,30  
Gümüş.Ons 27,00 27,03 1,01  
Gümüş Gr. 6,11 6,11 0,35  
B. Petrol 45,95 45,95 1,52  
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