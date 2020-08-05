***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviERIC JEAN- EDOUARD DECOURCHELLE - VKN 2710839611 Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli Yok Alcatel Lucent Bağımsız Üye DeğilJEAN-LUC KHAYAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Yok Alcatel Lucent Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - üyeDENİZ UNAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Alcatel Lucent Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi - ÜyeDEĞERHAN USLUEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Halka açık hisseler Bağımsız Üye Değerlendirildi Risk Komitesi - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - üye, Denetimden Sorumlu Komite-üyeAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Endüstri Mühendisi 01.07.2020 İcrada Görevli Değil Borusan Holding Başkan Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Halka açık hisseler Bağımsız Üye Değerlendirildi Denetimden Sorumlu Komitesi ve Kurumsal Yönetim KomitesiABDULLAH CUMHUR MENTEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Direktör Bağımsız Üye Değil Risk Komitesi - ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR DENİZ ERZİNCAN COO Mühendis - -Cumhur MENTEŞ SATIŞ DİREKTÖRÜ Mühendis DİREKTÖR -Barış ÖZKÖK Türkiye-Azerbaycan & Afrika İş Geliştirme Direktörü Mühendis DİREKTÖR -İBRAHİM ALTUĞ ALPTEKİN Proje ve Teknik Operasyonlar Direktörü Mühendis -DENİZ UNAT İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Psikolog - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865341BIST