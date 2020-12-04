***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.12.2020 12:38
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MERT AYDIN Finans Müdürü 01.09.2020 216 579 23 17 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
MERT AYDIN Kurumsal Yönetim Komite - Üyesi 01.09.2020 216 579 23 17 mert.aydin@nokia.com Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanligi 910164
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891390
BIST
15:221.330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
15:227,7946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
15:229,4850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0381
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
15:22461,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,35
|Açılış
|: 461,66
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,00
BIST En Aktif Hisseler15:22
|SNPAM
|17,38
|4.793.242
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|603.178.571
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.063.173
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|234.732.747
|% 9,95
|
|BEYAZ
|10,98
|11.488.736
|% 9,91
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|TKNSA
|14,73
|784.010.648
|% -8,68
|
|EUKYO
|4,44
|8.501.706
|% -7,69
|
|PETKM
|4,52
|2.256.259.819
|% 6,10
|
|TSKB
|1,94
|1.441.393.424
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.360.043.662
|% 7,17
|
|SELEC
|15,74
|1.055.882.364
|% -5,58
|
|GARAN
|9,13
|815.925.657
|% -0,76
|
|TSKB
|1,94
|1.441.393.424
|% -5,83
|
|PETKM
|4,52
|2.256.259.819
|% 6,10
|
|DOHOL
|2,84
|1.360.043.662
|% 7,17
|
|EKGYO
|2,15
|415.648.558
|% -0,92
|
|IHLAS
|1,22
|187.331.827
|% -0,81
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7884
|7,7946
|% 0,29
|
|Euro
|9,4792
|9,4850
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4741
|10,5266
|% 0,48
|
|Frank
|8,7320
|8,7846
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% 0,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,84
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|2,24
|
|Yarım
|1.474
|1.513
|1,08
|
|Çeyrek
|740
|756
|0,55
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,26
|49,26
|0,55
|