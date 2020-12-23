***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2020 14:02
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
mert.aydin@nokia.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894428
BIST
15:171.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
15:177,6456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0137
|Açılış
|: 7,6470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
15:179,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0147
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
15:17456,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,98
|Açılış
|: 456,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler15:17
|HATEK
|15,29
|36.062.583
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|BRSAN
|30,60
|374.699.727
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,92
|2.837.312
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.429.503
|% 9,98
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|233.271.925
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.230.719.928
|% 5,56
|
|GARAN
|9,99
|1.072.532.468
|% -0,50
|
|TSKB
|1,87
|778.536.568
|% 1,08
|
|KARTN
|2.497,00
|647.901.127
|% 2,53
|
|SISE
|7,14
|617.196.345
|% 0,14
|
|SKBNK
|1,52
|1.230.719.928
|% 5,56
|
|TSKB
|1,87
|778.536.568
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,18
|543.685.490
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|409.839.299
|% 3,33
|
|ODAS
|4,10
|471.240.849
|% 1,99
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6417
|7,6456
|% -0,18
|
|Euro
|9,3171
|9,3268
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2279
|10,2792
|% 0,28
|
|Frank
|8,5539
|8,6055
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0306
|2,0408
|% -0,21
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-1,55
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|-22,00
|
|Tam
|3.022
|3.097
|-23,88
|
|Yarım
|1.461
|1.498
|-11,55
|
|Çeyrek
|733
|749
|-5,77
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|50,19
|50,19
|0,11
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:29BRISA
Yüzde 4.42 oranında artışla 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 686, 031 adet işlem
-
15:27HATEK
Yüzde 8.49 oranında artışla 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 533 adet işlem
-
15:26XU100
Endeks 1, 412 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 18, 453.00 milyon TL de
-
15:25EMKEL
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 427, 439 adet işlem
-
15:24ULAS
Yüzde 6.78 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 702 adet işlem