***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2022 15:52
***ALCTL*** ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Blok No: 7/3F İç Kapı No: 1 Ataşehir, İstanbul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024246
BIST
15:522.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,87
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
15:5214,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0312
|Açılış
|: 14,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8298
En Düşük
14,7775
15:5215,6557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0909
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6398
15:52905,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,60
|Açılış
|: 905,76
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler15:50
|UFUK
|25,96
|1.457.420
|% 10,00
|
|ACSEL
|47,42
|54.809.481
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|11.897.087
|% 9,96
|
|ETILR
|8,84
|8.938.705
|% 9,95
|
|BAKAB
|23,24
|26.381.277
|% 9,93
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.233.038
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|78.385.274
|% -9,56
|
|SILVR
|7,78
|34.123.363
|% -8,25
|
|SAFKR
|7,28
|64.306.430
|% -7,02
|
|THYAO
|39,30
|3.623.212.385
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,01
|2.265.207.014
|% 2,46
|
|EREGL
|33,52
|1.636.066.915
|% 1,33
|
|SISE
|17,63
|1.630.289.921
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,91
|1.283.656.873
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,61
|822.366.688
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,91
|1.283.656.873
|% -0,61
|
|ODAS
|2,40
|481.402.455
|% 1,27
|
|KRDMD
|15,01
|2.265.207.014
|% 2,46
|
|TSKB
|1,83
|221.106.879
|% -4,19
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8235
|14,8307
|% 0,22
|
|Euro
|15,6517
|15,6598
|% -0,55
|
|Sterlin
|18,5291
|18,6220
|% -0,11
|
|Frank
|15,2369
|15,3287
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 0,21
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-4,50
|
|Altın Gr.
|907
|907
|0,76
|
|Cumhuriyet
|6.038
|6.128
|-8,00
|
|Tam
|6.009
|6.159
|-8,58
|
|Yarım
|2.905
|2.979
|-4,15
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,44
|